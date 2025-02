Rozmowa Trumpa z Putinem już się odbyła?! Była mowa o eskalacji

General SVR: Negocjacje w sprawie Ukrainy już trwają. Rosja zgodziła się na dwa warunki, było "boleśnie i niełatwo"

Znów pojawiły się nowe wpisy na tajemniczym profilu w mediach społecznościowych General SVR. Przypomnijmy, że jego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających źródła na Kremlu, a profil nie jest źródłem godnym dużego zaufania, a raczej pewną ciekawostką internetową. W październiku zeszłego jego autorzy obwieścili nawet, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność, doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Teraz General SVR pisze, że negocjacje Donalda Trumpa i Władimira Putina (czy raczej, według autorów, podstawionego sobowtóra) w sprawie wojny na Ukrainie, na które czeka z zapartym tchem cały świat, tak naprawdę trwają na dobre, a pewne ważne ustalenia zostały już poczynione, przy czym to USA rozdawały karty, a Kreml szedł na niechciane ustępstwa.

"Rosyjskie kierownictwo musiało powstrzymać masowe ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i nie nasilać ofensywy na 'nowych kierunkach'"

"Warto zauważyć, że droga do bezpośredniej komunikacji była bolesna i niełatwa dla strony rosyjskiej. Musiała ona pójść na ustępstwa już w fazie wstępnej, czego niektórzy przedstawiciele Biura Politycznego kategorycznie nie chcieli" - pisze General SVR. Podobno Rosja zgodziła się na całkowite wycofanie z wojny sił Korei Północnych i już spełniła ten warunek. Jednak to drugi warunek był bardziej "bolesny i niełatwy". "Drugim warunkiem zespołu Trumpa była 'deeskalacja'. Rosyjskie kierownictwo musiało powstrzymać masowe ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i nie nasilać ofensywy na 'nowych kierunkach'. Z pewnymi niuansami rosyjskie kierownictwo również spełniło ten warunek. Jednocześnie zespół Trumpa zapewnił rosyjskich przedstawicieli, że Ukraina otrzyma 'takie same' zalecenia" - piszą autorzy tajemniczego profilu. I dodają, że to nie koniec rozmów, a część nieoficjalna zostanie zwieńczona formalnym spotkaniem rosyjskiego i amerykańskiego przywodcy.

Trump Forces Russia to De-escalate and Withdraw North Korean Troops in Secret NegotiationsDear subscribers and guests of the channel! US President #DonaldTrump has had contact in audio format with the Russian leadership through the person who was appointed as the President of… https://t.co/H72T22EgGs pic.twitter.com/Z7mJ3omqaE— generalsvr_en (@generalsvr_en) February 3, 2025

