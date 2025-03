Ruszyły nowe rozmowy Ukrainy z USA! Spotkanie w Arabii Saudyjskiej

Ruszają rozmowy USA- Ukraina w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i podpisania umowy o minerałach. Spotkanie delegacji w Arabii Saudyjskiej, Trump i Zełenski nieobecni

Stany Zjednoczone i Ukraina po dwunastu dniach od pamiętnej awantury w Białym Domu dały sobie drugą szansę. W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się dziś, we wtorek 11 marca ukraińsko-amerykańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i podpisania umowy o minerałach. Na miejscu nie ma Donalda Trumpa ani Wołodymyra Zełenskiego, są za to szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, sekretarz stanu USA Marco Rubio, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. „Mamy nadzieję na praktyczne rezultaty. Stanowisko Ukrainy w tych rozmowach będzie w pełni konstruktywne” – obiecał Zełenski przed spotkaniem na platformie X. Sekretarz stanu USA Marco Rubio cytowany przez Reutersa powiedział reporterom: „Musimy zrozumieć stanowisko Ukrainy i mieć ogólne pojęcie o tym, do jakich ustępstw byłaby skłonna, ponieważ nie osiągniemy zawieszenia broni i zakończenia tej wojny, jeśli obie strony nie pójdą na ustępstwa”. W poniedziałek Arabię Saudyjską odwiedził Zełenski, gdzie spotkał się z następcą tronu Mohammedem bin Salmanem, obecnie jest na Ukrainie. Czekamy na dalsze doniesienia.

Jaki był przebieg kłótni w Białym Domu? Donald Trump i J.D. Vance kontra Wołodymyr Zełenski

Kłótnia w Białym Domu zaczęła się na dobre, gdy polski dziennikarz zapytał Trumpa o to, co odpowiedziałby jego znajomym, którzy obawiają się, iż prezydent USA sprzymierza się z Trumpem. Trump mówił, że nie sprzymierza się z ani z Ukrainą, ani z Rosją, a "staje po stronie świata", na co wtrącił się J.D. Vance i zaczął przekonywać, iż chodzi tutaj o dyplomację. Zełenski nagle zaczął z sarkastyczną miną wymieniać przypadki, w których Putin łamał dyplomatycznie wynegocjowane porozumienia i spytał: "O jakiej dyplomacji mówisz J.D.? Co masz na myśli?". Sugerował, że z Putinem nie ma mowy o dyplomacji. J.D. Vance wtedy mocno się zdenerwował. "Mówię o dyplomacji, która może skończyć niszczenie pańskiego kraju" - odrzekł wiceprezydent, a Zełenski, siedząc z założonymi rękami, zaczął mu przerywać, na co jednak Vance nie pozwolił. "Panie prezydencie, z całym szacunkiem... Myślę, że to brak szacunku, kiedy przychodzi Pan do Gabinetu Owalnego i roztrząsa to na oczach amerykańskich mediów" - dokończył zdanie Vance. Potem Zełenski zaczął dopytywać, czy Vance był na Ukrainie i mówił, że Amerykanie prędzej czy później sami odczują działania Rosji, choć dzieli ich od niej "ładny ocean", przez co obecnie nie rozumieją Ukraińców. Dopiero w tym momencie panowanie nad sobą stracił również Trump. "Nie mów nam, co mamy czuć. Nie masz kart w ręku. Igrasz z III wojną światową" - mówił do Zełenskiego. Jak wiemy, chwilę później spotkanie przerwano, podpisanie porozumienia o minerałach odwołano, a delegacja ukraińska została wyproszona za drzwi.

