Rząd wprowadza stan wyjątkowy! 600 naruszeń przestrzeni powietrznej w rok!

Litwa ogłosiła stan wyjątkowy w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej.

Setki balonów przemytniczych z Białorusi zakłóciły ruch lotniczy, wpływając na tysiące pasażerów.

Władze Litwy oskarżają Białoruś o "akty terroru" – co oznacza to dla przyszłości regionu?

We wtorek, 9 grudnia, Litwa wprowadziła stan wyjątkowy. Rząd Litwy przekazał, że dzieje się to w związku z naruszaniem przestrzeni powietrznej tego państwa przez balony przemytnicze, wypuszczane z terytorium Białorusi. Już w piątek, 5 grudnia, zapowiadała to premierka tego kraju, Inga Ruginiene. Ministerstwo spraw wewnętrznych Litwy podało, że tylko w tym roku odnotowano około 600 przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej przez balony przemytnicze znad Białorusi i 197 przez drony.

Kilkaset lotów odwołanych lub przesuniętych. Litwa ma dość

W październiku i listopadzie 2025 lotnisko w Wilnie z powodu balonów było zamykane kilkanaście razy. Ostatni taki incydent miał miejsce w tę sobotę (6 grudnia) wieczorem. Jak dotąd wstrzymywanie pracy wileńskiego lotniska sparaliżowało ponad 320 lotów i ponad 45 tys. pasażerów, co stanowi około 5 proc. wszystkich pasażerów obsłużonych w tym okresie.

Działania Mińska to "akty terroru"?

Według władz litewskich balony są wysyłane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę za to ponoszą białoruskie władze, które nie powstrzymują tego procederu. Rząd Litwy uznaje te incydenty za ataki hybrydowe. Premierka Ruginiene powiedziała niedawno, że "takie działania Mińska mogą być uznane również za akty terroru".