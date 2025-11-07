Rząd zakazuje social mediów dzieciom! Wiadomo, kiedy nowe prawo wejdzie w życie

Kolejny kraj wprowadza zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci i młodzieży do lat 15. W piątek (7 listopada) rząd Danii uzgodnił z opozycją wprowadzenie przepisu. Jak ustalono, nieletni w wieku 13-15 lat będą mogli używać aplikacji za zgodą rodziców. Zakaz powinien zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji parlamentu, czyli do jesieni 2026 r.

Autor: Pixabay/ Pixabay.com Rząd Danii zakaże social mediów dzieciom.
  • Dania planuje wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia, dołączając do grona państw walczących o ochronę najmłodszych.
  • Zgodnie z nowymi przepisami, młodzież w wieku 13-15 lat będzie mogła korzystać z platform wyłącznie za zgodą rodziców, co budzi mieszane uczucia w społeczeństwie.
  • Premier Danii oskarża gigantów technologicznych o "kradzież dzieciństwa" i zapowiada program wsparcia dla ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem.
  • Czy to rozwiązanie jest wystarczające, by chronić dzieci przed szkodliwym wpływem mediów społecznościowych, czy też rodzice ulegną presji?

Chcemy, aby istniała równowaga między tym, co naszym zdaniem możemy zrobić za pomocą regulacji i ustawodawstwa, a tym, co powinno zostać ustalone w rodzinie – podkreśliła socjaldemokratyczna premierka Danii Mette Frederiksen.

Szefowa duńskiego rządu w przemówieniu w październiku w parlamencie oskarżyła koncerny technologiczne o kradzież najmłodszym dzieciństwa poprzez proponowanie im szkodliwych treści na platformach społecznościowych.

Wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do lat 15 oprócz trzech współrządzących Danią partii: socjaldemokratów, Duńskiej Partii Liberalnej oraz Umiarkowanych poparły opozycyjne: Konserwatywna Partia Ludowa oraz Duńska Partia Socjalliberalna.

Przystąpienia do porozumienia odmówiły trzy lewicowe partie: Czerwono-Zieloni, Socjalistyczna Partia Ludowa oraz Alternatywa. Zdaniem ich przedstawicieli propozycja jest za mało ambitna, gdyż rodzice będą ulegać presji ze strony dzieci.

De facto oznacza to granicę 13 lat, a szkodliwe i uzależniające algorytmy w TikToku, Snapchacie i Instagramie nadal będą funkcjonować.

– oceniła Lisbeth Bech Nielsen z Socjalistycznej Partii Ludowej.

Duński rząd zapowiedział także przeznaczenie 160 milionów koron (około 14 milionów euro) na realizację 14-punktowego programu, mającego pomóc dzieciom oraz młodzieży ograniczyć korzystanie z telefonów i innych ekranów elektronicznych.

Według badań Duńskiego Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów w Danii osoby w przedziale wiekowym 8-25 spędzają średnio dziennie 2,4 godziny na platformach społecznościowych.

Zakaz powinien zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji parlamentu, czyli do jesieni 2026 r. Jeśli wejdzie w życie, Dania będzie jednym z pierwszych państw na świecie po Australii z tego rodzaju regulacjami. Zakazanie platform społecznościowych nieletnim do lat 15 zapowiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

Natomiast rząd Szwecji zlecił ekspertom analizę, czy i w jaki sposób należy ograniczyć korzystanie przez dzieci z platform społecznościowych. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego prowadzi obecnie w mediach kampanię informacyjną skierowaną do rodziców.

