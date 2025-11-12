Samolot NATO roztrzaskał się w Gruzji. 20 osób nie żyje

Zofia Dąbrowska
2025-11-12 12:23

Tragiczna katastrofa samolotu NATO! Maszyna Lockheed C-130 Hercules roztrzaskała się w Gruzji, kilka kilometrów od granicy z Azerbejdżanem. Zginęło dwadzieścia osób - wszyscy którzy znajdowali się na pokładzie. Ministerstwo obrony Turcji potwierdziło dziś, 12 listopada śmierć 20 żołnierzy. Nie wiadomo jeszcze, jakie był przyczyny tej katastrofy lotniczej.

Katastrofa samolotu wojskowego NATO w Gruzji niedaleko granicy z Azerbejdżanem. 20 ofiar

Tragiczne doniesienia z Gruzji. Ministerstwo obrony Turcji podało, że w katastrofie lotniczej, do której doszło 11 listopada, zginęło 20 osób. Wszystkie ofiary śmiertelne to żołnierze tureckiej armii. Co dokładnie się stało? Maszyna Lockheed C-130 Hercules lecąca z Azerbejdżanu do Turcji rozbiła się około pięciu kilometrów od granicy Gruzji z Azerbejdżanem w gminie Sighnaghi w gruzińskim dystrykcie Kachetia. Wszyscy na pokładzie ponieśli śmierć. „Nasi bohaterscy towarzysze broni zginęli śmiercią męczeńską” – powiedział minister obrony Yasar Guler w w mediach społecznościowych. Jak dodali przedstawiciele ministerstwa, śledczy z Turcji wspólnie z gruzińskimi władzami rozpoczęli dochodzenie w sprawie tragicznej katastrofy lotniczej samolotu NATO. Na razie nie wiadomo jeszcze, co mogło spowodować wypadek. Gruzińscy kontrolerzy lotów, cytowani przez Reutersa informują, że ​​samolot zniknął z radarów wkrótce po wejściu w przestrzeń powietrzną tego kraju, a przed katastrofą nie wysłano sygnału SOS. Wydaje się więc, że doszło do jakiegoś nagłego zdarzenia, które zaskoczyło pilota. 

Kondolencje płyną ze świata. Wypowiedział się sekretarz generalny NATO 

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że jest „głęboko zasmucony” katastrofą i złożył kondolencje rodzinom żołnierzy, którzy zginęli. Również sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał kondolencje władzom Turcji i bliskim ofiar: "Najgłębsze kondolencje dla naszego sojusznika, Turcji i bliskich wszystkich ofiar tragicznej katastrofy tureckiego samolotu wojskowego, która miała miejsce dzisiaj. Oddajemy hołd ich służbie i jesteśmy głęboko wdzięczni za wszystko, co Tureckie Siły Zbrojne – a także wszyscy nasi żołnierze i żołnierki w całym Sojuszu – robią, aby zapewnić nam bezpieczeństwo każdego dnia." - napisał Rutte w mediach społecznościowych.

