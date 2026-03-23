Samolot z setką pasażerów zderzył się z pojazdem strażackim. Są ranni!

Zderzenie tuż przed północą

Do wypadku doszło w niedzielę, 22 marca, około 23:40 czasu lokalnego na lotnisku LaGuardia. Samolot lecący z Montrealu, obsługiwany przez regionalną linię współpracującą z Air Canada, w trakcie kołowania uderzył w wóz ratowniczy znajdujący się na pasie. Informacje te podał m.in. New York Post, powołując się na źródła w służbach lotniskowych.

Według relacji świadków i nagrań z aplikacji Citizen, przód maszyny został poważnie zniszczony, a kadłub przechylił się pod wpływem uderzenia.

Ranni funkcjonariusze i strażacy

Najciężej poszkodowani zostali funkcjonariusze Port Authority Police Department, pełniący służbę w jednostce Aircraft Rescue Fire Fighter Unit. To specjalna formacja policji odpowiedzialna za reagowanie na incydenty lotnicze.

New York Post informuje, że co najmniej dwóch policjantów odniosło poważne obrażenia. Inne źródła, cytowane przez lokalne media, mówią również o rannych strażakach.

Na pokładzie było 100 pasażerów

Samolotem Bombardier CRJ‑900 podróżowało sto osób. Według źródeł cytowanych przez The Post, wśród pasażerów znajdowała się grupa ortodoksyjnych Żydów z rejonu Nowego Jorku. Ich stan zdrowia jest obecnie oceniany przez służby medyczne.

Na miejscu pojawiły się dziesiątki pojazdów ratunkowych – wozy strażackie, ambulanse i radiowozy. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują intensywną akcję służb.

Trudne warunki pogodowe

Do kolizji doszło w czasie, gdy nad regionem przechodziły intensywne opady i niska podstawa chmur. Lotnisko już wcześniej ostrzegało, że pogoda może powodować zakłócenia w ruchu.

Portal ColLive podaje, że maszyna zderzyła się z pojazdem ratowniczym podczas kołowania do bramki, gdy widoczność była ograniczona.

Lotnisko zamknięte, FAA reaguje

Po wypadku port lotniczy został natychmiast zamknięty, a Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wprowadziła tzw. ground stop – zakaz startów i lądowań do odwołania.

FAA, Port Authority oraz Air Canada nie udzieliły jeszcze oficjalnych komentarzy mediom.

Sprawa w toku

Śledczy badają, dlaczego pojazd ratowniczy znalazł się na pasie w momencie, gdy samolot kończył manewr. To rozwijająca się historia – lokalne media zapowiadają kolejne aktualizacje.

WATCH: New video from the runway at LaGuardia Airport shows moments after an Air Canada Express plane collided with a fire truck. 5 in critical condition. pic.twitter.com/uH2SVvbw6t— Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 23, 2026

