Sensacyjne doniesienia o Meghan Markle i księciu Harrym! "Nieoficjalne rozstanie"

"Nieoficjalne rozstanie" Meghan Markle i księcia Harry'ego?! Amerykańskie media piszą, że podjęli decyzję o tymczasowej separacji

Kolejne doniesienia o kłopotach w hollywoodzkim raju Meghan Markle i księcia Harry'ego! Amerykańskie i brytyjskie media rozpisują się od tygodni o rzekomym kryzysie małżeńskim u Sussexów. Hiszpańskie podawały nawet szokujące doniesienia o tym, że Meghan zażądała rozwodu, złożyła już dokumenty w sądzie i domaga się 80 milionów dolarów oraz wyłącznej opieki nad dziećmi. Z kolei RadarOnline ma na temat kryzysu u Sussexów jeszcze inne informacje. Amerykański plotkarski portal twierdzi, że książęca para co prawda nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji o rozwodzie, jednak obecnie jest w separacji. "Podjęli decyzję o tymczasowym, nieoficjalnym rozstaniu. Mają jednak nadzieję na odbudowę związku po kłopotach małżeńskich, które pojawiły się z powodu niepowodzeń" - pisze RadarOnline.

Finansowy kryzys stał się kryzysem małżeńskim. Harry wyjeżdża do Afryki

Te niepowodzenia to z pewnością biznesowe porażki Meghan Markle i księcia Harry'ego. Stracili opiewający na 20 milionów dolarów kontrakt ze Spotify, podobno Netflix też marzy o zakończeniu współpracy z nimi. Póki co jednak najwyraźniej daje Harry'emu szansę. Książę ma według RadarOnline wyjechać do Afryki, by kręcić dokument o księżnej Dianie i jej działalności charytatywnej na tym kontynencie.

