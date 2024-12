i Autor: Pixabay Watykan

Są już kary

Skandal w Watykanie! To działo się w chórze Kaplicy Sykstyńskiej

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 21:51

Jest finał skandalu w Watykanie! Chodzi o to, co działo się w chórze słynnej Kaplicy Sykstyńskiej. Trybunał Watykański wymierzył kary od dwóch do ponad czterech lat więzienia trzem osobom, w tym księdzu. Duchownemu skonfiskowano wcześniej ponad 127 tysiące euro. Ksiądz i dwie inne osoby miały dopuszczać się malwersacji finansowych.