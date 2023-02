"Wielkie dzięki dla dzieci z Samary. Darowizny, jakie dla nas zebrałyście, dotarły" - mówił do kamery w grudniu 2022 r. mężczyzna, który według dziennika "Le Monde" jest żołnierzem tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Ma na sobie ubranie kamuflujące, stoi obok zniszczonego budynku w Doniecku, zaledwie 20 kilometrów od linii frontu. Wokół niego widać dziesiątki pudeł, śpiworów, siatek maskujących i opakowań z Auchan oraz Leroy Merlin, dwóch marek należących do francuskiej spółki Mulliez Group - pisze francuska gazeta, która razem z serwisami śledczymi Bellingcat i Insider zebrały wspólnie dowody na to, że francuska firma jest zaangażowana w pomoc Rosji. Dziennikarze dotarli do wewnętrznych maili oraz świadków z rosyjskiej filii Auchan, zweryfikowali zdjęcia i filmy.

Rosja. Auchan wspiera rosyjskich żołnierzy

Zgodnie z tym, co udało im się ustalić, dostawy organizowane przez francuską sieć dla żołnierzy Putina są określne jako "pomoc humanitarna" i składają się zarówno z produktów pochodzących z magazynów Auchan, jak i zakupionych przez wolontariuszy w różnych sklepach Auchan w różnych regionach kraju. Zdarza się, że dostawy są współorganizowane przez lokalne władze - podaje Insider.

Sieć Auchan opuści Rosję?

"Firmy, które postanowiły pomóc w dostawach dla rosyjskiego wojska są powiązane - wszystkie podlegają państwowemu przedsiębiorstwu Passażyrawtotrans zlokalizowanemu w Petersburgu, które z kolei jest częścią miejskiej komisji transportu. Aleksandr Lubimow, wiceprzewodniczący petersburskiej komisji ds. socjalnych, mówił o tym, że jego komisja »razem z kolegami z komisji transportu« opracowała logistycznie dostawy »pomocy humanitarnej« do ministerstwa obrony. Według niego do października 2022 r. zebrano w ten sposób 280 ton produktów" - czytamy.

Pomoc humanitarna dla żołnierzy z Rosji?

O pomocy humanitarnej oczywiście nie może być tu mowy, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym, jedynie pomoc cywilom w czasie konfliktów jest uznawana za pomoc humanitarną. Auchan mogą teraz czekać sankcje, które doprowadzą do opuszczenia przez firmę rosyjskiego rynku. Sieć Auchan ma w Rosji 230 sklepów co stanowi 10 proc. obrotów firmy, dla Leroy Merlin sklepy na terenie Rosji to aż 20 proc. obrotów - wyjaśnia "Le Monde".

"We will not leave Russia, we're on a humanitarian mission!" @AUCHAN_France explained last year.Turns out, the humanitarian mission was to provide support for the Russian army. 👇 https://t.co/Ll3RalGfXM— Danylo Mokryk (@DMokryk) February 17, 2023

