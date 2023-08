i Autor: Twitter/@pgomes7973

nie chciała żyć bez nich...

Śmierć ojca z 11-letnim synem w katastrofie lotniczej. Po ich pogrzebie kolejna tragedia! Wyciekło wstrząsające nagranie

pmar 13:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Koszmarne wieści z Brazylii. Doszło tam do katastrofy lotniczej, w której życie stracili 42-letni Garon Maia i jego 11-letni syn Francisco. Tragedię bada tamtejsza policja. Tymczasem do sieci wyciekło wprost porażające nagranie. Choć wciąż nie wiadomo, czy wideo pochodzi z dnia zdarzenia, to wywołało ogromną burżę w mediach społecznościowych. Widać na nim jak 42-latek spożywa alkohol, podczas gdy za sterami samolotu siedzi jego syn! Jakby tego było mało, po uroczystościach pogrzebowych doszło do kolejnej tragedii...