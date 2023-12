Śmiercionośna burza zabiła 13 osób. Władze Argentyny walczą z kataklizmem

Putin przerywa milczenie. Odniósł się do plotek o sobowtórze!

Argentyna. Straszliwa burza zabiła 13 osób. Władze ostrzegają przed wychodzeniem z domu

W mieście Bahia Blanca w Argentynie aż 13 osób straciło życie. Ogromna burza z piorunami i porywami wiatru do 150 km/h doprowadziła do zawalenia dachu hali sportowej, powodując rozległe zniszczenia oraz śmierć wielu osób. Tak ogromny kataklizm nie zdarza się często w tym rejonie.

- W obliczu katastrofy, przed którą stoimy w mieście, cały zespół rządowy wraz z policją, obroną cywilną, strażą pożarną i wojskiem pracuje, aby pomóc potrzebującym - przekazał prezydent Argentyny Javier Milei w serwisie Federico Susbielles. Oprócz tego złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz zaapelował do mieszkańców, by ograniczyli wychodzenie z domu do minimum.

"Za pośrednictwem Biura Prezydenta Republiki Argentyńskiej informujemy, że Rząd Narodowy monitoruje delikatną sytuację wywołaną burzą z wyładowaniami atmosferycznymi w prowincji Buenos Aires. (...) Zalecamy, aby ludność sprawdzała sytuację meteorologiczną i w razie potrzeby pozostała w domach. (...) Prezydent Narodu składa najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom osób, które zginęły w wyniku burzy." poinformowała kancelaria prezydenta.

Desde la Oficina del Presidente de la República Argentina comunicamos que el Gobierno Nacional se encuentra monitoreando la delicada situación generada por la tormenta eléctrica en la Provincia de Buenos Aires. Recomendamos a la población revisar el servicio meteorológico y, de…— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 17, 2023

Me invade la tristeza. El salón de deportes del @ClubTiro que durante años se construyó y se fue equipando con muchísimo esfuerzo de socios y colaboradores. Así quedó.No lo puedo creer. Este daño es inmenso para el Club. #BahiaBlanca pic.twitter.com/1qwPZ3lERe— Joaquin Botta (@joaquinbotta) December 16, 2023

Así se veía el camino desde la línea Sur de Río Negro al alto valle el viernes en la noche, después termino en Bahía Blanca pic.twitter.com/hM0AJh717i— Gustavo Serrano (@Gustavojserrano) December 17, 2023