Sprzedali kosmitę za 2,56 miliona dolarów! Kultowy E.T. na aukcji

Model kultowego E.T. z filmu Stevena Spielberga sprzedany na aukcji. Za niezwykły wynalazek ktoś zapłacił 2,56 miliona dolarów

Ten film należy dzisiaj to klasyki Hollywood. Nakręcony w 1982 roku przez Stevena Spielberga "E.T.", który opowiada o przyjaźni przybysza z kosmosu z małym chłopcem, obchodzi w tym roku swoje czterdziestolecie. Z tej okazji na prestiżowej aukcji w Beverly Hills pojawiła się najcenniejsza pamiątka z planu filmowego, czyli... sam E.T. A konkretnie jeden z modeli tej postaci, wykorzystywanych potem przez filmowców. Dziś taki kosmita zostałby wygenerowany metodą komputerową, ale w 1981 roku pewien inżynier wykonał fantastyczną postać własnoręcznie. I wyszło mu to tak świetnie, że jak wyznała po latach grająca jedną z postaci Drew Barrymore, gdy występowała w "E.T.", była przekonana, że kosmita u jej boku jest żywy i prawdziwy. Model został wykonany w 1981 roku z duraluminium przez włoskiego konstruktora Carlo Rambaldiego. Mógł poruszać się na 85 różnych sposobów, w tym gałkami ocznymi, palcami czy ramionami. Na planie E.T. był poruszany przez kilkanaście osób naraz.

Film "E.T." Stevena Spielberga to klasyka kina. Ile zdobył Oscarów i Złotych Globów?

Ten wynalazek do dziś robi wrażenie! A poza tym jest bezcenną pamiątką dla kinomanów. Nic dziwnego, że podczas aukcji "Icons & Idols: Hollywood" zorganizowej przez sieć telewizyjną Turner Classic Movies i dom aukcyjny Julien's sztuczny kosmita został wylicytowany za 2,56 miliona dolarów przez tajemniczego nabywcę. Film E.T. zdobył cztery Oscary w kategoriach najlepsza muzyka, dźwięk, montaż dźwięku i efekty specjalne. Uzyskał cztery nominacje za zdjęcia reżyserię, montaż i scenariusz oryginalny. Zdobył też dwa Złote Globy jako najlepszy film dramatyczny i za najlepszą muzykę, którą napisał John Williams.

