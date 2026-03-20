Spytano Polaków, czy chcą iść na wojnę z Iranem. Tutaj nie ma podziałów!

84,7 proc. Polaków przeciw wysłaniu naszych wojsk do Iranu, 11 proc. poparłoby taką decyzję

Niedawno Donald Trump ogłosił, że "żąda" od innych państw wsparcia amerykańskich i izraelskich działań w cieśninie Ormuz. Choć ten strategiczny punkt transportu ropy został zablokowany, bo USA i Izrael uderzyły na Iran, Trump teraz chce, by inni ponosili tego konsekwencje razem z nim. Ale wezwanie prezydenta USA nie wywołało żadnego pospolitego ruszenia - wręcz przeciwnie. W efekcie Trump wygłosił słynną już tyradę o tym, że NATO nie jest i nie było mu do niczego potrzebne. Choć nie brak u nas polityków bardzo lojalnych wobec USA, póki co stanowisko zarówno naszego prezydenta, jak i premiera jest jasne - wysyłania polskich żołnierzy na Bliski Wschód nie będzie. A co ze "zwykłymi Polakami"? Jak się okazuje, w ich przypadku też podziały zaczynają znikać, gdy przychodzi do dołączenia do wojny Trumpa i Netanjahu. Czy powinno się wysłać polskich żołnierzy na wojnę na Bliskim Wschodzie? Takie pytanie zadano Polakom w ramach badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej". Jak się okazuje, prawie nikt nie wykazuje entuzjazmu wobec pomysłu walki za Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahu.

Ponadpartyjny sprzeciw dla wysyłania Polaków na wojnę z Iranem

Odpowiedzi nie pozostawiają większych wątpliwości: aż 84,7 proc. badanych jest przeciwnych takiemu scenariuszowi. Co istotne, sprzeciw ma w dużej mierze charakter zdecydowany – 61,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a kolejne 23,3 proc. „raczej nie”. Zwolennicy zaangażowania militarnego stanowią wyraźną mniejszość. Łącznie 11 proc. respondentów opowiedziało się za wysłaniem żołnierzy, przy czym jedynie 1,5 proc. deklaruje pełne poparcie dla takiej decyzji i odpowiada: "Zdecydowanie tak". Niezdecydowanych pozostaje 4,4 proc. badanych. Na uwagę zasługuje fakt, że sprzeciw wobec udziału Polski w konflikcie jest niemal ponadpartyjny. Jak podaje „Rzeczpospolita”, wśród wyborców koalicji rządowej przeciw jest 89 proc. ankietowanych, natomiast w elektoracie ugrupowań opozycyjnych – PiS, Razem czy Konfederacji – odsetek ten sięga 92 proc. Jeszcze wyraźniej sceptyczni są sympatycy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, gdzie sprzeciw deklaruje 93 proc. Badanie przeprowadzono w dniach 13–14 marca metodą CATI na próbie 1068 osób.

QUIZ PRL. Politycy, aparatczycy i opozycjoniści: Czy pamiętasz te twarze z czasów PRL-u? Pytanie 1 z 15 Kto był I sekretarzem KC PZPR w latach 1970-1980? Edward Gierek Władysław Gomułka Stanisław Kania Następne pytanie