Stała niemal nad grobem, teraz wraca na scenę! Celine Dion ogłasza sensacyjne nowiny!

Po sześcioletniej przerwie spowodowanej chorobą, ikona muzyki Celine Dion ogłosiła swój wielki powrót na scenę.

Artystka, cierpiąca na rzadką chorobę neurologiczną, zapowiedziała serię dziesięciu koncertów w Paryżu jesienią.

Mimo trudności zdrowotnych, Dion zapewnia, że czuje się silna i jest podekscytowana możliwością ponownego spotkania z fanami.

Jak choroba wpłynęła na jej życie i karierę, i co czeka fanów podczas nadchodzących występów?

Wielki powrót gwiazdy. Chora Celine Dion zapowiada koncerty

Kanadyjska piosenkarka Celine Dion zapowiedziała w poniedziałek (30 marca) powrót na scenę! Przekazała, że wystąpi jesienią w hali Defense Arena pod Paryżem - w sumie da dziesięć koncertów. Jak podkreśla PAP, będą to pierwsze koncerty Dion po sześcioletniej przerwie, spowodowanej chorobą. "W tym roku dostanę największy prezent mojego życia: będę mieć szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu" - powiedziała Dion w nagraniu wideo opublikowanym na Instagramie. Nagranie wyemitowała francuska telewizja France 2. Stało się dokładnie w dniu 58. urodzin gwiazdy.

Jak przekazują media, koncerty w Defense Arena, która może pomieścić około 40 tysięcy widzów, odbędą się od 12 września do 14 października. Będą to dwa występy tygodniowo (w środy i soboty). W oficjalnym komunikacie zapowiedziano przedsprzedaż biletów od 7 kwietnia.

Celine Dion nie koncertowała 6 lat. Wszystko przez straszną chorobę

Przypomnijmy, w 2019 roku Dion musiała przerwać tournee z powodu pandemii Covid-19, a potem wycofała się ze sceny ze względu na stan zdrowia. W 2022 roku w obszernym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Celine Dion zdradziła, że zdiagnozowano u niej rzadką chorobę neurologiczną - tzw. zespół sztywności uogólnionej. Choroba objawia się nagłą, niekontrolowaną sztywnością mięśni, "która może być wywołana hałasem, dotykiem lub stresem". Dion przy okazji poinformowała, że odwołuje trasę koncertową zaplanowaną na początek 2023 roku. Potem wieści były jeszcze gorsze. Gwiazda odwołała kolejne koncerty, w tym także te, które były planowane na 2024 rok. "Niestety te spazmy wpływają na każdy aspekt mojego codziennego życia, czasami powodują trudności w chodzeniu i nie pozwalają mi używać strun głosowych do śpiewania w sposób, do którego jestem przyzwyczajona" - mówiła. Choroba może postępować, ostatecznie prowadząc do śmierci.

Wygląda jednak na to, że z Dion jest teraz naprawdę dobrze. W poniedziałkowym (30 marca) komunikacie zapewniła, że jej samopoczucie jest dobre, czuje się "silna, ogromnie podekscytowana i oczywiście też trochę zdenerwowana". "Naprawdę, nie mogę się doczekać, kiedy was zobaczę" - powiedziała Dion, zwracając się do swej publiczności.

10