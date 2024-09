Statek z ładunkami wybuchowymi płynie w stronę Bałtyku! "Powiązany z Rosją"

Z Norwegii płynie uszkodzony statek powiązany z Rosją. Na nim 20 tysięcy ton saletry amonowej. Według "Information" to element wojny hybrydowej

Ogromny wybuch w porcie w Bejrucie zaszokował świat w 2020 roku. Eksplozja zmiotła z powierzchni ziemi lub całkowicie spaliła i zmiażdżyła budynki w promieniu kilkunastu kilometrów. Potwierdzono śmierć 218 osób, rannych zostało co najmniej cztery tysiące ludzi. Przyczyną katastrofy było niewłaściwe składowanie chemikaliów w porcie, a konkretnie saletry amonowej. Czy taka katastrofa może się powtórzyć? Niestety teoretycznie tak. Już w ten weekend, w dniach 21-22 września, na Bałtyk wpłynie niebezpieczny statek powiązany z Rosją - podają duńska gazeta "Information" oraz grupa śledcza Danwatch. Chodzi o uszkodzony statek towarowy Ruby, przewożący 20 tys. ton saletry amonowej. To właśnie ten środek wybuchł w porcie w Bejrucie w 2020 roku. Na Ruby saletry jest siedmiokrotnie więcej. Jednostka o długości 183 metrów wypłynęła w morze, gdy nie otrzymała zgody od norweskich władz na pozostanie w porcie w Tromsoe.

Według podanych duńskich źródeł w tej sytuacji załoga Ruby skierowała się w stronę Kłajpedy na Litwie

Wokół statku ze względów bezpieczeństwa utworzono tam 500-metrową strefę bezpieczeństwa. Według podanych duńskich źródeł w tej sytuacji załoga Ruby skierowała się w stronę Kłajpedy na Litwie. Władze zapowiedziały, że wydadzą zgodę na przybicie statku do brzegu tylko wtedy, jeśli ładunek zostanie zostawiony w innym porcie. Dlaczego według Duńczyków Ruby jest powiązana z Rosją? Według nich ładunki pochodzą właśnie z Rosji, tymczasem statek kontrolowany jest przez spółkę z Libanu i zarejestrowano go na Malcie. Został uszkodzony, gdy zmieszał z rosyjskiego portu w obwodzie murmańskim na Majorkę. Osiadł na mieliźnie, ale mimo uszkodzeń przepłynął 1600 km aż do Norwegii. W pobliżu znajduje się baza NATO. Według "Information" pojawienie się statku to element wojny hybrydowej prowadzonej przez Moskwę.

"The captain of Ruby, currently moored off the coast of Norway and carrying about 20,000 tonnes of ammonium nitrate, would like to carry out repairs on his cargo ship in Lithuania’s Klaipėda Port."Remember Beirut? If that explodes it would approximate a tactical nuclear weapon. pic.twitter.com/UMtsJ8ZtZ1— Andy Scollick (@Andy_Scollick) September 13, 2024

