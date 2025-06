Nowe fakty

Strzelanina w szkole w Graz. Szokujące, co znaleziono w domu sprawcy. List pożegnalny to nie wszystko

Tragiczne wydarzenia rozegrały się we wtorek w austriackim Graz. Uzbrojony 21-latek wtargnął do swojej byłej szkoły i otworzył ogień, zabijając 10 osób – w tym uczniów w wieku 15–17 lat oraz nauczyciela. Kolejnych 12 osób zostało rannych, a jedna z nich walczy o życie w stanie krytycznym. Sprawca, znany jako Artur A., popełnił samobójstwo w szkolnej toalecie. Jeszcze bardziej szokuje to, co austriaccy śledczy znaleźli w jego domu