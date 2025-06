Austria. Masakra w szkole. Dziesięć osób nie żyje, wiele jest ciężko rannych

Według informacji przekazanych przez austriacką policję, we wtorek około godziny 10 lokalnego czasu funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o strzałach w budynku szkoły średniej na północy Grazu. Na miejsce natychmiast skierowano specjalistyczne jednostki interwencyjne COBRA oraz śmigłowiec policyjny. Publiczny nadawca ORF poinformował, że napastnik nie żyje - informuje "The New York Times". Policja podkreśla, że działał sam i nie ma informacji o innych sprawcach. Zginęło co najmniej 10 osób, w tym napastnik. Austriackie media donoszą, że nawet 30 osób może wymagać pomocy medycznej – część z nich jest w stanie ciężkim.

Tragedia w szkole w Austrii [10.06.2025]

Akcja ewakuacyjna została zakończona przed południem. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali bezpiecznie wyprowadzeni z budynku. Władze miejskie udostępniły pobliski stadion, położony około 1,5 kilometra od szkoły, jako miejsce zbiórki i schronienia dla uczniów oraz ich rodzin.

Graz to drugie co do wielkości miasto Austrii, położone na południowym wschodzie kraju. Jak czytamy na stronie "The New York Times", w 2015 roku doszło tam do innego tragicznego incydentu – mężczyzna wjechał samochodem w tłum, zabijając trzy osoby i raniąc kilkadziesiąt kolejnych. Później zaatakował przechodniów nożem. Motyw wtorkowego ataku nie został jeszcze ujawniony. Policja prowadzi intensywne dochodzenie, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Austria w żałobie po "narodowej tragedii"

Kanclerz Austrii Christian Stocker nazwał zdarzenie „narodową tragedią”, podkreślając, że "brakuje słów, by wyrazić ból i żal, jaki dziś odczuwa cała Austria". Zapowiedział również wizytę na miejscu tragedii. Kondolencje i wyrazy solidarności napłynęły także od przywódców wielu krajów europejskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła solidarność z ofiarami strzelaniny. - Trudno znieść, gdy szkoły, symbol młodości, nadziei i przyszłości, stają się miejscem śmierci i przemocy - napisała na X.

Horrible sight: 🕯 Dead students lined up on stretchers💔😥Another video leaked to AUF1 shows the harrowing scenes of the school shooting. Students filmed lined-up stretchers, some of which, they said, also contained victims of the school massacre.💔#Graz #School #Austria pic.twitter.com/roN4g8gA3H— Saddam Hussain (@SaddamShah52) June 10, 2025

🇦🇹| School shooting in Austria, Graz. At least 5 killed. pic.twitter.com/V7S3p0qc05— Eternal Glory (@EternalGlory0) June 10, 2025

Strzelanina w szkole w Grazu w Austrii. Przerażające nagrania

