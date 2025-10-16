Superprzystojniak będzie nowym Jezusem! Gigantyczny skandal z filmem Mela Gibsona!

Mel Gibson poszukuje nowego aktora do roli Jezusa w kontynuacji "Pasji", "The Resurrection of the Christ".

Wybór 36-letniego Jaakko Ohtonena wywołał kontrowersje ze względu na jego nordycki wygląd, odbiegający od historycznych wyobrażeń Jezusa.

Film, podzielony na dwie części, ma mieć premierę w 2027 roku.

Długo oczekiwana kontynuacja "Pasji" Mela Gibsona wywołała oburzenie fanów po tym, jak ujawniono, że Gibson szuka "nowego Jezusa". Przypomnijmy, w kasowym hicie z 2004 roku tę rolę odegrał James Caviezel. On jednak ma w tej chwili 57 lat, a to zbyt dużo, by ponownie mógł wcielić się w tę postać. Najnowszy film Gibsona, roboczo nazywany "Pasją 2", ale posiadający już tytuł "The Resurrection of the Christ" ["Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa" - przyp. red.] ma się skupić na tym, co dzieje się w ciągu trzech dni między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa.

To on zagra Jezusa. Jest za ładny?

"Daily Mail" przekazał właśnie, że Gibson najprawdopodobniej wybrał już aktora. Ma nim zostać pochodzący z Finlandii 36-letni superprzystojny Jaakko Ohtonen. I tu zaczyna się wielka draka - ponieważ aktor ma łagodne rysy twarzy, jasną karnację, jest wysportowany i dobrze zbudowany. Polscy widzowie mogą go kojarzyć między innymi z serialu "Wikingowie. Valhalla". Już pojawiły się głosy, że do roli Jezusa zupełnie nie pasuje.

Kto zatem by pasował? "Daily Mail" powołuje się na komentarze historyków. "Jezus musiał mieć brązową skórę i brązowe oczy, tak jak miejscowa ludność. Zmarł przed czterdziestką. Nie był bogaty i spędzał dużo czasu na świeżym powietrzu, więc pewnie miał jakieś zmarszczki na twarzy. Jego dłonie i stopy były prawdopodobnie zrogowaciałe i szorstkie" - mówi dr Meredith Warren, wykładowczyni studiów biblijnych i religijnych na Uniwersytecie w Sheffield.

Polka u Mela Gibsona. Piękna aktorka zagra Maryję

We wrześniu zaczęły się zdjęcia do wyczekiwanego filmu, który - jak się okazuje - zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza do kin ma trafić w Wielki Piątek, 26 marca 2027 roku. Druga dokładnie 40 dni później - 6 maja. Nie tak dawno pisaliśmy także, że jedną z gwiazd nowej "Pasji" będzie polska aktorka, od lat robiąca karierę we Włoszech, Kasia Smutniak. 46-latka zagra Maryję.