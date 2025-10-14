Polska aktorka zagra Maryję, matkę Jezusa! Kasia Smutniak w kontynuacji "Pasji" Mela Gibsona

Co za wieści! Polska gwiazda Kasia Smutniak pojawi się w kontynuacji hitu Mela Gibsona. Mowa o kolejnych dwóch częściach "Pasji", filmu o ostatnich godzinach życia Jezusa, który ukazywał to, co według Biblii miało się dziać tuż przed ukrzyżowaniem. Produkcja z 2004 r. jest znana na całym świecie i odniosła ogromny sukces komercyjny. Jej budżet wyniósł 30 milionów dolarów, a wpływy aż ponad 600.

Po 21 latach od premiery "Pasji" powstaje jej kontynuacja. Mel Gibson długo na to czekał.

Powstaje kolejna część "Pasji". Będą aż 2 filmy

"The Resurrection of the Christ" to kontynuacja "The Passion of the Christ" ("Pasja"). Produkcja, którą podzielono na dwa filmy, ma trafić do kin w 2027 r. Znana jest już ekipa aktorska, a zdjęcia rozpoczęły się kilka dni temu we Włoszech!

Ponieważ od powstania "Pasji" minęły aż dwie dekady, obsada nowych produkcji musiała zostać całkowicie wymieniona. Według serwisu imdb.com czy Variety Marię Magdalenę, graną w oryginalnym filmie przez Monikę Bellucci, w filmie "Zmartwychwstanie" zagra kubańska aktorka Mariela Garriga. Piotra zagra Włoch Pier Luigi Pasino, a rolę Poncjusza Piłata przejmie Włoch Riccardo Scamarcio. W filmach ma pojawić się także Rupert Everett.

A co z najważniejszymi postaciami w tej historii? Jaakko Ohtonen zostanie nowym Jezusem, a jego matkę zagra Kasia Smutniak. Co ciekawe, często mówi się o niej jako o młodszej następczyni... Bellucci!

Kim jest Kasia Smutniak?

Smutniak ma 46 lat. Karierę zaczynała jako modelka. Miała tylko 17 lat, kiedy wyprowadziła się do Włoch i tam zaczęła występować w reklamach. Pozowała też do zdjęć i pracowała na wybiegach, ale ciągnęło ją do aktorstwa.

Zadebiutowała w 2000 r. W 2002 wystąpiła w "Hakerze", później grywała we włoskich produkcjach. W 2010 r. pojawiła się w "Pozdrowieniach z Paryża", w 2020 r. w "Doktorze Dolittle". Ostatnio można było ją oglądać w serialu "Domina" i w "Diamentach".

Kasia Smutniak prywatnie jest mamą 21-letniej Sophie. Ojciec dziewczyny zmarł w 2010 r. po nieudanym skoku ze spadochronem. 9 lat później aktorka wyszła za mąż za wieloletniego partnera Domenico Proccaciego, z którym wychowuje 11-letniego syna.

Smutniak jest też działaczką społeczną. Założyła fundację imienia Pietra Taricone - swojego zmarłego partnera.

