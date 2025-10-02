Świat protestuje po działaniach Izraela. Wojsko zatrzymało ponad 400 aktywistów, w tym Polaków

Izraelska marynarka wojenna przechwyciła Globalną Flotyllę Sumud (GSF) z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy, zatrzymując setki aktywistów z 47 krajów.

Wśród zatrzymanych jest czterech Polaków, w tym poseł Franciszek Sterczewski i dziennikarka Ewa Jasiewicz.

Incydenty podczas protestów w Polsce i międzynarodowe oburzenie podkreślają narastające napięcie wokół blokady Gazy; dowiedz się, jakie konsekwencje może mieć to wydarzenie.

Izraelskie wojsko przekazało, że zatrzymało ponad 400 aktywistów i przejęło 41 statków. Żadnej z jednostek nie udało się dotrzeć do wybrzeży Strefy Gazy. Zarówno łodzie, jak i ich załogi przetransportowano do izraelskiego portu w Aszdodzie.

MSZ w Jerozolimie ogłosiło wcześniej, że uczestnicy Flotylli zostaną deportowani do Europy. - Policja przesłuchała ponad 250 uczestników i przekazała ich w ręce władz imigracyjnych i więziennych – podał wieczorem portal Times of Israel. Dodał, że do Aszdodu ściągnięto ponad 600 funkcjonariuszy, którzy zajmują się zatrzymanymi.

GSF informowała, że statki przechwycono na wodach międzynarodowych około 70 mil morskich (około 130 km) od wybrzeża Strefy Gazy. Komunikacja z nimi, w tym nadawana na żywo transmisja z niektórych jednostek, została zakłócona. W relacjach z abordażu widać było, że żołnierze używali m.in. armatek wodnych.

Nie ma doniesień o poszkodowanych. Władze izraelskie zakomunikowały, że wszyscy zatrzymani są bezpieczni i zdrowi. Organizatorzy flotylli przekazali, że zajmująca się pomocą prawną dla aktywistów izraelska organizacja pozarządowa otrzymuje bardzo mało informacji od władz.

GSF podkreśla, że utrzymywana przez Izrael blokada morska Strefy Gazy jest nielegalna, a celem flotylli jest jej symboliczne przełamanie. Jednostki wiozły też pomoc dla Strefy Gazy, gdzie trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem.

- Uprowadzenie aktywistów jest bezpośrednim naruszeniem prawa międzynarodowego i podstawowych praw człowieka, a przechwytywanie statków humanitarnych na wodach międzynarodowych, odmawianie pomocy prawnej zatrzymanej załodze i ukrywanie jej sytuacji stanowi zbrodnię wojenną – zaznaczyli organizatorzy konwoju.

Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu.

Według MSZ w Jerozolimie pokazuje to m.in. odrzucenie przez grupę oferty wyładunku pomocy w izraelskim porcie i przetransportowania jej do Strefy Gazy drogą lądową. O takie rozwiązanie apelowały też władze Włoch i Grecji oraz łaciński patriarchat Jerozolimy.

Global Movement to Gaza Poland podał, że wśród zatrzymanych jest czworo polskich uczestników: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

Na koncie polskiego oddziału inicjatywy na platformie X pojawiły się przygotowane wcześniej nagrania Polaków, w których relacjonują, że zostali porwani przez „siły okupacyjne Izraela” na wodach międzynarodowych podczas legalnej misji humanitarnej i proszą o wsparcie opinii publicznej oraz interwencję polskich władz.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał w środę (1 października) wieczorem, że resort monitoruje sytuację i będzie starał się pomóc zatrzymanym „w granicach prawa i realiów działań wojennych”. Ambasada RP w Tel Awiwie poinformowała w czwartek, że polski konsul jest już w Aszdodzie. - Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki – podkreśliła placówka.

- Służba konsularna jest w kontakcie z zatrzymanymi polskimi obywatelami – ogłosił w czwartek (2 października) szef MSZ Radosław Sikorski. Minister ponownie zaapelował, by nie podróżować do niebezpiecznych rejonów świata.

Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w Polsat News, że działania humanitarne powinny realizować organizacje zajmujące się nimi na co dzień, a nie środowiska organizujące „pospolite ruszenie”. W kontekście flotylli ocenił, że jest to „misja o charakterze propagandowym”.

Izraelscy żołnierze zatrzymali też m.in. 24 obywateli Turcji, 23 Malezyjczyków, 22 Włochów i 11 Irlandczyków. Informacje przekazały rządy tych państw.

Przejęcie flotylli wywołało falę demonstracji w europejskich miastach, m.in. w Rzymie,Barcelonie, Paryżu, Genewie, Berlinie, Hadze i Stambule. Wiece zorganizowano też w Buenos Aires i Meksyku. Na piątek (3 października) włoskie związki zawodowe zwołały strajk generalny.

Uczestnicy protestów krytykowali przejęcie flotylli przez Izrael oraz prowadzoną przez ten kraj wojnę, w której według kontrolowanej przez Hamas administracji zginęło ponad 66,2 tys. Palestyńczyków, w tym 77 w ciągu ostatniej doby. Wojna trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący Strefą Gazy Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników.

Manifestacje wyrażające solidarność z Palestyną i sprzeciw wobec zatrzymania uczestników flotylli odbyły się również w największych miastach Polski. We Wrocławiu demonstrowało ok. 500 osób, w Krakowie – 400, w Poznaniu i Katowicach – po ok. 200.

W Warszawie podczas protestu przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych doszło do incydentów. W drzwiach ministerstwa wybito szybę i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja.

