Syn Beckhama ujawnił prawdę o księciu Williamie! Taki jest, gdy kamery odjeżdżają

Zapytano młodego syna Davida Beckhama, jaki naprawdę jest książę William. Bardzo emocjonalna odpowiedź Brooklyna!

Brytyjska rodzina królewska i jej burzliwe życie w obliczu wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA zeszły na dalszy plan. Jak zwykle w mediach mówi się o niej, ale teraz głównie w kontekście kłopotów księcia Harry'ego, dla którego wygrana Donalda Trumpa w wyborach może oznaczać deportację z USA. Jednak głośno zrobiło się też o wywiadzie, jakiego udzielił syn sławnego piłkarza Davida Beckhama. 25-letni Brooklyn Beckham w poniedziałkowym odcinku programu Watch What Happens Live został zapytany o to, jaki jest naprawdę książę William i dał jednoznaczną odpowiedź. Na pytanie o Harry'ego zareagował za to w dający do myślenia sposób! Prowadzący Andy Cohen powiedział: „Dorastając, których członków rodziny królewskiej widywałeś najczęściej, zwłaszcza że twoja rodzina przyjaźni się z Harrym i Meghan?". Była to prowokacja, bo od roku plotkuje się o zerwaniu przez Beckhamów relacji z Sussexami. Brooklyn Beckham zachował klasę, udając, że nie słyszy części tego pytania - tej dotyczącej Meghan Markle i księcia. Powiedział za to wiele ciepłych słów pod adresem innych członków rodziny królewskiej. „Prawdopodobnie Williama” - odpowiedział na pytanie o to, którego royalsa widywał najczęściej. „Tak? Jaki on jest, czy jest w nim coś, czego ludzie nie wiedzą? Czy jest zabawny?" - dopytywał prowadzący. „On jest po prostu najsłodszym facetem na świecie. Naprawdę taki jest. Jest naprawdę zwyczajny. To naprawdę dobry facet" - odpowiedział Brooklyn Beckham.

Wojna Meghan Markle i księcia Harry'ego z Victorią Beckham i Davidem Beckhamem! Harry zadzwonił do piłkarza z szokującymi sugestiami

Od 2022 roku plotkowano, że między Meghan Markle a Victorią Beckham i Davidem Beckhamem wybuchł konflikt. Gwiazdorskie pary przyjaźniły się jeszcze za czasów narzeczeństwa Meghan i Harry'ego. Książę współpracował z piłkarzem przy okazji różnych sportowych projektów, Victoria doradzała Meghan w kwestii życia w Wielkiej Brytanii. Beckhamowie gościli na ślubie Sussexów w 2018 roku, ale Sussexowie nie byli widziani na ślubie syna Beckhamów, Brooklyna Beckhama w 2022 roku. Według "The Sun" od tamtej pory przyjaźń Beckhamów i Sussexów zdążyła już przejść do przeszłości. Podobno pewnego dnia książę Harry zadzwonił do Davida Beckhama z bardzo dziwnymi sugestiami. Sugerował, że Victoria Beckham ujawnia prasie szczegóły prywatnego życia Meghan. "W niewytłumaczalny sposób Meghan obawiała się, że Victoria za tym stoi. Ten pomysł, że Victoria Beckham dzwoniłaby po dziennikarzach, by dać im ciekawy temat o Meghan, jest śmieszny. Ale ona powiedziała o tym Harry'emu" - ujawniało tajemnicze źródło "The Sun". Podobno Harry uznał, że w tej sytuacji powinien wyjaśnić to sobie z piłkarzem. Rozmowa była "grzeczna, ale dziwna" i sprawiła, że sportowiec był "absolutnie wściekły" na księcia za sugestie obrażające Victorię. Efekty? Drogi obu par nagle się rozeszły...

Brooklyn Beckham has know Prince William for years and says he’s the sweetest guy & down to earth❤️. David and Victoria are not friends with those delinquents in California after Harry’s wife accused Victoria of leaking stories about her in the press 🙄🤦🏽pic.twitter.com/Gi6QzYIqT0— The Prince (@freedom_007__) November 5, 2024

