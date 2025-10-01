Syn Donalda Trumpa zakochany! Nie zgadniesz, co zrobił z miłości

Barron Trump wynajął całe piętro w Trump Tower na randkę. "Wiele dziewczyn się za nim uganiało"

Kiedy Barron Trump pojawia się w mediach, niemal zawsze chodzi o to, jaki jest wysoki. Już jako dziecko wywoływał sensację, przerastając kolejno swoich również przecież wysokich rodziców. Podczas inauguracji drugiej prezydenckiej kadencji ojca górował nad wszystkimi. Teraz Barron Trump ma 19 lat i wkracza w dorosłe życie. Na razie to studenckie. Barron uczy się na uczelni New York University (NYU), zgłębiając tematy polityki, ekonomii i finansów. Ale wygląda na to, że poza nauką znajduje też czas na życie towarzyskie. „Jest wysoki i dziwny, ale on był przecież właśnie tym gościem. Wiele dziewczyn się za nim uganiało” – powiedział jeden z kolegów prezydenckiego syna w wywiadzie dla "Page Six".

Barron Trump już jest szkolnym podrywaczem? Koledzy nie mają wątpliwości

Są już tego efekty. Barron Trump umówił się na randkę z jedną ze swoich wielbicielek i wygląda na to, ze niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo zrobił to z rozmachem, którego nie powstydziłby się ojciec. 19-latek zamówił tylko dla siebie i tajemniczej ukochanej całe piętro w słynnym Trump Tower. Oczywiście zrobił to nie tylko z miłości, ale też ze względów bezpieczeństwa. W grudniu ubiegłego roku inny znajomy tak mówił magazynowi „People” o Barronie: „Uczęszcza do [tern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim, więc w jakiś sposób studiuje biznes. Zdecydowanie ma powodzenie. Jest naprawdę popularny wśród kobiet. Jest wysoki i przystojny. Wiele osób uważa go za całkiem atrakcyjnego”.

Barron Trump shut down an entire floor of Trump Tower for a date.Follow: @AFpost pic.twitter.com/IgtSVqPvGG— AF Post (@AFpost) September 30, 2025

