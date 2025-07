Syn ujawnia szokujące fakty o Bidenie. To wiele wyjaśnia

Hunter Biden powiedział w wywiadzie, że osoby z otoczenia Bidena zawiodły go i podały mu tabletkę nasenną przed debatą

Hunter Biden idzie na wojnę z demokratami! Pisze o tym między innymi "The New York Times", tytułując tekst "Hunter Biden krytykuje Demokratów, których uważał za zdrajców jego ojca". Syn byłego prezydenta USA Joego Bidena w rozmowie z youtuberem Andrew Callaghanem w emocjonalnych słowach, nie szczędząc nawet wulgaryzmów, oskarżył osoby z otoczenia swojego ojca o niekompetencję, a nawet zdradę. Co więcej, utrzymuje, iż przed debatą z Donaldem Trumpem podczas kampanii wyborczej w zeszłym roku Biden był pod wpływem podanych mu bezsensownie leków. „Ma 81 lat, jest zmęczony. Dają mu Ambien, żeby mógł spać, a on wchodzi na scenę i wygląda jak jeleń w świetle reflektorów” - mówił poruszony Hunter Biden, dodając wulgaryzmy. Takiej wersji wydarzeń jak dotąd nikt z Bidenem na czele nie prezentował. Ówczesny prezydent mówił jedynie, że był bardzo zmęczony podróżami, a jego doradcy odradzali mu tak intensywną pracę przed debatą. O żadnych tabletkach nie wspominał nic. Jak wiemy, wkrótce po debacie Biden zrezygnował z kandydowania i został zastąpiony przez ówczesną wiceprezydent Kamalę Harris, zaś ta przegrała z Trumpem.

Czy Hunter Biden ma rację? Na pewno jego wiarygodność nie jest dla wielu zbyt wysoka z racji skandali, które wcześniej wywoływał, a było ich niemało i nie wszystkie miały podłoże wyłącznie obyczajowe. Trzeba podkreślić, że jak dotąd nikt aż tak wprost takich zarzutów nie wysuwał, choć przykładowo Donald Trump wielokrotnie kwestionował zdolności umysłowe poprzednika. Ale Hunter sugeruje, że ktoś podał jemu ojcu jakieś tabletki.

Hunter Biden z nazwiska wskazał osoby, które – jego zdaniem – przyczyniły się do klęski jego ojca

Występując w dwóch podcastach – prowadzonych przez byłego szefa DNC Jaimego Harrisona oraz niezależnego dziennikarza internetowego Andrew Callaghana – Hunter Biden wypowiedział totalną wojnę politycznej elicie Partii Demokratycznej. Z nazwiska wskazał osoby, które – jego zdaniem – przyczyniły się do klęski wyborczej jego ojca i upadku jego prezydentury. Na celowniku znaleźli się m.in.:

Anita Dunn – kluczowa doradczyni medialna Białego Domu, którą oskarżył o wzbogacenie się kosztem partii.David Axelrod i James Carville – weterani kampanii Demokratów, których nazwał reliktami przeszłości.George Clooney – aktor i aktywista, określony przez Huntera jako „marka, nie człowiek”.Jake Tapper – dziennikarz CNN, którego oskarżył o spisek medialny przeciwko prezydentowi Bidenowi.Zespół Crooked Media – dawni doradcy Obamy

Hunter Biden zasugerował, że najbliższe otoczenie Joe Bidena nie zadbało o jego dobro i wręcz sabotowało jego wystąpienia. Tym samym próbował odwrócić uwagę od zarzutów o pogarszający się stan zdrowia ojca. Większość zaatakowanych postaci odmówiła komentowania. Wyjątkiem był David Axelrod, który według "The New York Times" ograniczył się do słów: „Nigdy wcześniej ‘bez komentarza’ nie było bardziej adekwatne”. James Carville zauważył, że klan Bidenów „wpadł w manię bycia wiecznie obrażonymi”.

