Szef Ferrari reaguje na wygraną Roberta Kubicy w Le Mans. Naprawdę to powiedział!

Nie milkną echa zwycięstwa Roberta Kubicy w słynnym wyścigu Le Mans 24h. Polski kierowca przyprowadził załogę 83 AF Corse Ferrari na pierwszym miejscu i był głównym bohaterem wielkiego triumfu w barwach Ferrari. Ta drużyna nierozerwalnie wiąże się z jego karierą, którą w 2011 roku przerwał makabryczny wypadek w rajdzie Ronde di Andorra. To on sprawił, że Kubica nie trafił do legendarnego włoskiego zespołu w Formule 1, z którym był już dogadany. Po powrocie do zdrowia, kilkanaście lat później, krakowianin odniósł jednak jeden z największych sukcesów w świecie motosportu właśnie w barwach Ferrari i ta wiadomość rozeszła się znacznie szerzej niż tylko w środowisku wyścigów długodystansowych.

Sukces Kubicy dotarł także do padoku F1. Polskiemu kierowcy gratulowali m.in. George Russell, z którym jeździł w Williamsie, a także Fernando Alonso, z którym miał stworzyć duet w Ferrari przed feralnym wypadkiem. To jednak nie koniec, bo na wygraną 40-latka zareagował także szef Ferrari w F1, Frederic Vasseur.

- Dla mnie on jest kosmitą. To, co on robi, jest mega... Żeby wygrać Le Mans w takiej sytuacji, być liderem swojego zespołu, prowadzić go. To coś, co wykracza poza moją wyobraźnię - stwierdził Francuz cytowany przez grandprix247.com. Warto podkreślić, że obecny szef Ferrari pełnił wcześniej tę rolę m.in. w Alfa Romeo F1 Team Orlen, gdzie Kubica był kierowcą rezerwowym.

- Bardzo, bardzo cieszę się z jego szczęścia. Miał chaotyczną karierę w motosporcie, ale włożył w nią całe serce. Jestem niezwykle zadowolony, że udało mu się zrobić taki wynik - podsumował Vasseur. I chyba każdy kibic sportów motorowych może podpisać się pod tymi słowami.