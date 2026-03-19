Szef Pentagonu wpadł w szał! Mówi o niewdzięcznej Europie. "Powinniście dziękować Trumpowi"

Szef Pentagonu wpadł w szał. Każe światu dziękować Trumpowi

Pete Hegseth, szef Pentagonu, dosłownie wpadł szał podczas konferencji prasowej. Wszystko przez pojawiające się pytania związane z gwałtownie rosnącymi cenami ropy naftowej, które wywołały nowe ostrzeżenia przed inflacją ze strony banków centralnych, w tym Rezerwy Federalnej. Uderzał po kolei we wszystkich. A zaczął od mediów. "Media chcą, żebyście myśleli, że po zaledwie 19 dniach tego konfliktu zmierzamy w kierunku nieskończonej otchłani lub grzęzawiska. Nic nie może być dalsze od prawdy" - powiedział. Dalej było tylko ciekawiej.

Hegseth mówi o "niewdzięcznej Europie"

Jak przekazują światowe media, Pete Hegseth ogłosił w czwartek, 19 marca, że "wojna w Iranie jest oszałamiającym sukcesem". Skrytykował jednocześnie sojuszników Ameryki, którzy nie chcą do niej dołączyć, a wśród których pojawiają się komentarze o "szaleństwie Donalda Trumpa". Europę nazwał niewdzięczną i dodał: "Cały świat powinien powiedzieć prezydentowi Trumpowi jedno: »Dziękuję«. Potem raz jeszcze skrytykował media, które - jego zdaniem - "chcą, żeby prezydent Trump poniósł porażkę. Ale Amerykanie wiedzą lepiej" - wypalił.

Wiadomo jednocześnie, że Pentagon zwrócił się do Białego Domu, by zatwierdził wniosek do Kongresu o przekazanie resortowi ponad 200 mld dolarów na dalsze prowadzenie wojny z Iranem. Informację przekazał "Washington Post", powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji.

