Szok! Bunt księżnej Kate?! "Nie chce tam mieszkać z mężem i dziećmi"

Księżna Kate i książę William znani są z wzorowego przestrzegania etykiety obowiązującej w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jedyne, bardzo drobne odstępstwa tym bardziej podkreślają ich wierność królewskim ideom. Jednak podobno pojawiła się pewna kropla, która przelała książęcy kielich goryczy! A w tle znowu są Meghan Markle i książę Harry... O co chodzi? Wcześniejsze plotki głosiły, że król Karol III zamierza wyrzucić upadłego księcia Andrzeja z jego rezydencji Royal Lodge. Bohater pamiętnej seksafery po śmierci królowej Elżbiety II nie może liczyć na ulgowe traktowanie ze strony nowego monarchy. Karol kazał mu się wynosić, Andrzej stawia opór... Król podobno chce, by upadły książę zamieszkał we Frogmore Cottage, willi odebranej Meghan Markle i księciu Harry'emu po publikacji jego sensacyjnej autobiografii.

Książę Andrzej nie chce wyprowadzki z Royal Lodge, Kate i William nie chcą się tam wprowadzać. Zamieszanie w rodzinie królewskiej

Problem w tym, że Andrzej nie chce się wynieść z Royal Lodge, a Kate i William... wprowadzać się tam. jak pisze "Page Six", księżna Kate, podobnie zresztą jak książę William, nie chce słyszeć o kolejnych przenosinach. Nie dość, że zaledwie we wrześniu przenosili się z Kensington Palace do Adelaide Cottage, to jeszcze w nowym domu jest im dobrze, choć ma on zaledwie cztery sypialnie! Kate ma dość życia na walizkach i przeprowadzka do wielokrotnie większego Royal Lodge to ostatnia rzecz, o której marzy. Czy zbuntuje się przeciwko rozkazom królewskim?! Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń w brytyjskiej rodzinie królewskiej!

Prince William, Kate Middleton don’t want to move into Prince Andrew’s mansion https://t.co/EDQSFk4p80 pic.twitter.com/uuN96Io5Xu— Page Six (@PageSix) June 20, 2023

