Szok! Ludzie uratowali życie rekina. To wideo trzyma w napięciu!

Ocean wyrzucił na brzeg wielkiego rekina! Trzech mężczyzn rzuciło się na ratunek. Zaciągnęli drapieżnika z powrotem do wody

To wideo trzyma w napięciu niczym film "Szczęki"! Został nakręcony telefonem przez kobietę, która wypoczywała z mężem na plaży. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w mieście Pensacola w Stanach Zjednoczonych, położonym w północno-zachodniej Florydzie. Zdumieni plażowicze w pewnym momencie zobaczyli szybko płynącego w stronę brzegu rekina. Zanim zdążyli się na dobre przerazić i pouciekać, zauważyli, że najwyraźniej zbyt mocno rozpędzone zwierzę wpada na piasek, wyrzucone przez fale Atlantyku! Rekin miotał się na płyciźnie, nie potrafiąc żadnym sposobem wrócić do wody. Słabnące zwierzę zauważyła grupka ludzi wypoczywających na brzegu. Trzech mężczyzn rzuciło się rekinowi na ratunek nie bacząc na niebezpieczeństwo.

"Kochanie, to zbyt niebezpieczne, nie rób tego! Spójrz na te zębiska!"

Najpierw podeszli do leżącego niemal nieruchomo na brzegu rekina. Próbowali chwycić go za ogon i zaciągnąć do wody. W pewnym momencie rekin rozdziawił paszczę pełną zębów! "Kochanie, to zbyt niebezpieczne, nie rób tego! Spójrz na te zębiska!" - mówi kobieta kręcąca film, gdy miotający się rekin przewraca śmiałków do wody. Mężczyźni jednak nie rezygnowali. Jak to wszystko się skończyło? Na szczęście był happy end, i to zarówno dla ludzi, jak i dla rekina. W ostatnich sekundach filmu zaciągnięte do głębszej wody zwierzę odpłynęło w siną dal, a świadkowie zgotowali odważnym mężczyznom wielkie owacje.

Incredible teamwork in action! Beachgoers in Florida unite to rescue a stranded mako shark, returning it to the waves. 🌊🦈 #SharkRescue #Florida #community pic.twitter.com/cDjZXc7ZqR— Tiger News Report (@TigerRepor) September 19, 2023

