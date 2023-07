Szok! Morze wyrzuciło ciało dziecka bez głowy. "Miało około 3 lat"

Morze wyrzuciło na brzeg ciało małego dziecka bez głowy i paru kończyn. Nie wiadomo, kim był zmarły 3-latek

Horror w popularnym kurorcie! Jak informuje Daily Star, na hiszpańskiej plaży morze wyrzuciło na brzeg zmasakrowane zwłoki małego dziecka. Makabrycznego odkrycia dokonała osoba sprzątająca plażę Costa Dorada o poranku we wtorek, 11 lipca. Plaża ta znajduje się w kurorcie Roda de Bera w prowincji Tarragona nad Morzem Balearskim, w rejonie Majorki i Ibizy. Sprzątający plażę zawiadomił swoich przełożonych, a oni wezwali policję. Teren został ogrodzony, a policja ujawniła szokujące szczegóły znaleziska. Jak się okazuje, znalezione na plaży ciało dziecka nie miało głowy i paru kończyn.

Wczasowicze już wcześniej widzieli zwłoki na plaży. Myśleli, że to porzucona lalka

Wiek zmarłego malca oszacowano na około 2-3 lat. Nie wiadomo, kim on był. W okolicy nie zgłoszono ostatnio żadnego zaginięcia dziecka. Możliwe, że wypadło z łodzi wiozącej nielegalnych migrantów do Europy, ale nie jest to potwierdzone. Szczególnie wstrząsające jest to, że ciało leżało na widoku i widziało je więcej osób, jednak były one przekonane, że to resztki lalki porzuconej na plaży. Hiszpańska policja i prokuratura badają tę przerażającą sprawę.

