Szok! Niedźwiedź wdarł się do zoo i atakował zwierzęta. Wideo w sieci

Niebezpieczne spotkania z niedźwiedziami, ucieczka przed nimi, niekiedy zakończona tragedią, to coraz częstsze zdarzenia w Europie. Również w Polsce, gdzie turyści już raz po raz donoszą o niedźwiedziach, które spotkali na swojej drodze. Nie raz musieli brać nogi za pas! Tymczasem zdumiewające doniesienia napływają z Rumunii, gdzie niedźwiedzie są liczne i często spotykane. Jeden z drapieżników wdarł się do... zoo. Ważąca półtora tony dorodna samica niedźwiedzia przez parę nocy wchodziła jakimś sposobem na teren ogrodu zoologicznego w miejscowości Targu Mures, aż w końcu doszło do dramatycznego w skutkach ataku na zwierzęta.

Niestety, jak podały władze ogrodu, niedźwiedzica zabiła trzy jelenie i jednego ptaka emu! Monitoring udostępniony w mediach społecznościowych pokazał niedźwiedzia chodzącego między wybiegami pod nieobecność turystów. Drastycznych scen nie pokazano, jednak nie ma wątpliwości, że drapieżnik był zainteresowany mieszkającymi w zoo zwierzętami jako ewentualnymi ofiarami. Władze miasta po śmierci czterech zwierząt zdecydowały się na radykalne działania. "Niedźwiedź został zastrzelony. Zespół interwencyjny ds. zapobiegania i zwalczania ataków niedźwiedzi brunatnych, po skomplikowanej operacji schwytał zwierzę, które wchodziło na teren ogrodu zoologicznego” – powiadomiły władze miasta, cytowane przez portal News.ro.

