Naga para uprawiała seks na schodach centrum handlowego. Nagranie trafiło do sieci. Mieszkańcy kurortu oburzeni

W Tajlandii zapanowała moda na seks w miejscach publicznych. W szczególności w kurorcie Pattaya, zwanym znacząco Sin City, czyli Miastem Grzechu, turyści coraz częściej nie kryją się z miłosnymi uniesieniami. W ostatnim czasie kilka takich par zostało zatrzymanych, była wśród nich m.in. taka, która na miejsce igraszek wybrała chodnik w centrum miasta. Zdecydowanie najbardziej popularna jest plaża, ale niektórzy nie gardzą jeszcze bardziej zaludnionymi lokalizacjami. Teraz napaleni turyści znów to zrobili! Kolejna para została gwiazdą internetu po tym, jak zdecydowała się na seks w miejscu publicznym w tajskim kurorcie Pattaya. Kobieta i mężczyzna zaszaleli na schodach centrum handlowego Terminal 21. Nie przejmowali się ludźmi i przejeżdżającymi samochodami. Zostali nagrani, a 25-sekundowe wideo trafiło do sieci. Teraz grozi im grzywna, jeśli zostaną zidentyfikowani przez policję.

"Dlaczego nie pojechać do hotelu z takimi występami?”

Poprzedni szeroko komentowany seks skandal w Pattayi wybuchł w pierwszej połowie lutego. Wtedy do sieci trafiło nagranie przedstawiające parę uprawiającą seks pośrodku plazy pełnej turystów. Jak pisał Daily Star, kobieta i mężczyzna zabawiali się na plaży w świetle latarni, mimo że zaledwie kilka metrów obok siedzieli inni ludzie. Zakochani w ogóle nie przejmowali się tym, że wszyscy ich widzą, jak również tym, że w Tajlandii za przyłapanie na seksie w miejscu publicznym grozi nawet pięć lat więzienia. "Czy to normalne w Pattayi?" – pytał autor filmu, udostępnionego na Facebooku. "Dlaczego nie pojechać do hotelu z takimi występami?”, „Co to za ludzie?!” - pisali inni internauci.

A couple of frisky foreigners getting down to business outside the T21 mall in #Pattaya have caused an online uproar.Video Credit: Denis Krungtep pic.twitter.com/TErRet2UaK— Chrome Crumpet (@ChromeCrumpet) March 15, 2024

