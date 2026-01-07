Martwy noworodek zawinięty w papier toaletowy! Szok w szpitalnej ubikacji

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-01-07 10:38

Wstrząsające! Pracownicy jednego ze szpitali na Gran Canarii dokonali makabrycznego odkrycia! W jednej z toalet znaleźli martwego, zakrwawionego noworodka, owiniętego w papier toaletowy. Matkę dziecka znaleziono zakrwawioną na przystanku nieopodal szpitala. Twierdzi, że nie wiedziała, że jest w ciąży!

Martwy noworodek

i

Autor: josemdelaa/cc0/Pixabay.com/ Archiwum prywatne Martwy noworodek
  • W szpitalu na Gran Canarii znaleziono martwego noworodka, owiniętego papierem toaletowym, co zapoczątkowało poszukiwania matki.
  • Policja szybko zidentyfikowała i aresztowała 31-letnią Hiszpankę, która urodziła dziecko w szpitalnej toalecie, a następnie je porzuciła.
  • Kobieta zeznała, że nie wiedziała o ciąży i zostawiła płaczące dziecko, po czym wróciła do szpitala, by sprawdzić, czy ktoś je znalazł.
  • Poznaj szokujące szczegóły tej tragedii i dowiedz się, co skłoniło matkę do tak desperackiego czynu.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w minioną niedzielę, 4 stycznia, w szpitalu San Roque Meloneras w gminie San Bartolomé de Tirajana na Gran Canarii. Rano, około godz. 9, pracownicy szpitala w jednej z toalet natknęli się na martwe ciało noworodka. Dziecko było zakrwawione i owinięte papierem toaletowym. Niestety, już nic nie można było zrobić. Od razu zaczęto szukać matki dziecka. 

Urodziła w szpitalnej toalecie i porzuciła dziecko. Maluch nie żyje

Jak relacjonuje "Mirror", do lecznicy zostali wysłani funkcjonariusze policji z komisariatu w Maspalomas. "Zamknęli teren, przeanalizowali nagrania z monitoringu i rozpoczęli gromadzenie dowodów w celu zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za porzucenie noworodka" - czytamy. Szybko udało im się zidentyfikować kobietę, która weszła do toalety mniej więcej w czasie, gdy miał miejsce poród. Znaleziono ją w pobliżu szpitala. 31-letnia Hiszpanka, cała zakrwawiona, siedziała na przystanku autobusowym. Została aresztowana.

Matka twierdzi, że nie wiedziała, że jest w ciąży

"Wstępne doniesienia wskazują, że kobieta poinformowała policję, że nie wiedziała o ciąży, mimo że była już przy jej końcu. Wyjaśniła, że ​​w sobotę wieczorem około godziny 20:30 zgłosiła się do szpitala, czując się źle, i urodziła dziecko sama w jednej z toalet, nie szukając pomocy medycznej" - podaje "Mirror". 31-latka zeznała, że dziecko urodziło się żywe i płakało. Powiedziała, że wtedy owinęła je w papier i zostawiła w łazience. Następnie opuściła szpital, nikomu nic nie mówiąc. "W niedzielny poranek kobieta rzekomo wróciła do szpitala, aby sprawdzić, czy ktoś nie znalazł noworodka. Właśnie wtedy personel szpitala znalazł ciało dziecka, a ona sama została aresztowana".

Śmierć noworodka w Gdyni. Podejrzana o zabójstwo dziecka aresztowana
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
NOWORODEK