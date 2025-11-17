Szok w Wenecji! Ludzie chwycili za telefony i patrzyli na wodę

Jak gdyby w Wenecji mało było atrakcji przyciągających turystów, teraz pojawiła się jeszcze jedna. A właściwie przypłynęła i nie chce odpłynąć. To... delfin. Zwierzak zagościł w rejonie Placu Świętego Marka i raz po raz wyskakuje ponad taflę wody ku uciesze tłumów. Służby próbowały wywozić delfina na otwarte morze, ale on wraca. Teraz zamiast na Pałac Dożów ludzie patrzą na ogon wynurzający się z morza.

Delfin pływa w centrum Wenecji i stał się atrakcją turystyczną. Gdy go wywożą, on wraca

W mediach społecznościowych i na włoskich portalach informacyjnych pojawiają się kolejne takie filmy - tłum turystów z telefonami w dłoniach stoi w Wenecji, ale nie spogląda na Pałac Dożów, tylko na wodę. Bo najnowsza atrakcja turystyczna słynnego włoskiego miasta to... delfin. Zwierzak zagościł w rejonie Placu Świętego Marka i raz po raz wyskakuje ponad taflę wody ku uciesze tłumów. Jak podaje agencja ANSA, delfin pływa w Basenie Świętego Marka już od ponad miesiąca. Nadano mu już nawet imię - Mimmo. Ale choć turyści go kochają, to życie w tak ruchliwym miejscu nie jest dobre dla dzikiego zwierzęcia. Dlatego w ostatnią sobotę Straż Przybrzeżna, Straż Pożarna, Policja i Obrona Cywilna we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Padwie przeprowadziły wielką akcję przymusowego przesiedlenia Mimmo na otwarte morze. 

Delfin wraca, ale naukowcy nie odpuszczają. "Podejmą kroki w celu zainstalowania stałych odstraszaczy akustycznych"

Według agencji ANSA dokonano tego przez używanie łodzi i emitowanie nieprzyjemnych dla delfinów dźwięków, chcąc odstraszyć zwierzę od najbardziej turystycznego rejonu Wenecji. "Sześć innych jednostek pływających wykorzystano do wygenerowania innego, nieprzyjemnego dźwięku za pomocą stalowych rur zanurzonych w wodzie i uderzanych w nie, aby wytworzyć fale dźwiękowe. Ssak morski wpłynął zatem do Kanału Orfano i w pobliżu wyspy La Grazia pojawił się po raz ostatni przed skierowaniem się w stronę Laguny Południowej" - czytamy na stronach włoskiej agencji. Ale delfin wiedział swoje i już następnego dnia powrócił w pobliże Placu Świętego Marka, gdzie najwyraźniej coś mu się spodobało. Naukowcy i służby nie odpuszczają: "W przypadku powrotu delfina do Basenu św. Marka, naukowcy podejmą kroki w celu zainstalowania stałych odstraszaczy akustycznych, które stworzą trwałą barierę" - donosi ANSA.

