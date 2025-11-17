Szok w Wenecji! Ludzie chwycili za telefony i patrzyli na wodę

Delfin pływa w centrum Wenecji i stał się atrakcją turystyczną. Gdy go wywożą, on wraca

W mediach społecznościowych i na włoskich portalach informacyjnych pojawiają się kolejne takie filmy - tłum turystów z telefonami w dłoniach stoi w Wenecji, ale nie spogląda na Pałac Dożów, tylko na wodę. Bo najnowsza atrakcja turystyczna słynnego włoskiego miasta to... delfin. Zwierzak zagościł w rejonie Placu Świętego Marka i raz po raz wyskakuje ponad taflę wody ku uciesze tłumów. Jak podaje agencja ANSA, delfin pływa w Basenie Świętego Marka już od ponad miesiąca. Nadano mu już nawet imię - Mimmo. Ale choć turyści go kochają, to życie w tak ruchliwym miejscu nie jest dobre dla dzikiego zwierzęcia. Dlatego w ostatnią sobotę Straż Przybrzeżna, Straż Pożarna, Policja i Obrona Cywilna we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Padwie przeprowadziły wielką akcję przymusowego przesiedlenia Mimmo na otwarte morze.

Delfin wraca, ale naukowcy nie odpuszczają. "Podejmą kroki w celu zainstalowania stałych odstraszaczy akustycznych"

Według agencji ANSA dokonano tego przez używanie łodzi i emitowanie nieprzyjemnych dla delfinów dźwięków, chcąc odstraszyć zwierzę od najbardziej turystycznego rejonu Wenecji. "Sześć innych jednostek pływających wykorzystano do wygenerowania innego, nieprzyjemnego dźwięku za pomocą stalowych rur zanurzonych w wodzie i uderzanych w nie, aby wytworzyć fale dźwiękowe. Ssak morski wpłynął zatem do Kanału Orfano i w pobliżu wyspy La Grazia pojawił się po raz ostatni przed skierowaniem się w stronę Laguny Południowej" - czytamy na stronach włoskiej agencji. Ale delfin wiedział swoje i już następnego dnia powrócił w pobliże Placu Świętego Marka, gdzie najwyraźniej coś mu się spodobało. Naukowcy i służby nie odpuszczają: "W przypadku powrotu delfina do Basenu św. Marka, naukowcy podejmą kroki w celu zainstalowania stałych odstraszaczy akustycznych, które stworzą trwałą barierę" - donosi ANSA.

Troppi pericoli, il delfino Mimmo di Venezia spinto in mare aperto. Da oltre un mese nuotava nel bacino di San Marco #ANSA https://t.co/VkZW9s1arf pic.twitter.com/TthMbpuvTx— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 16, 2025

Da qualche mese a Venezia c’è un delfino, appartenente alla specie protetta dei tursiopi. Dai veneziani è stato ribattezzato “Mimmo”, ed è diventato subito l’attrazione di migliaia di turisti che affollano ogni giorno la laguna pic.twitter.com/tWP9JsENqP— L'Espresso (@espressonline) November 10, 2025

