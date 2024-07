Szokujące odkrycie 4 km od luksusowej rezydencji Putina! Tajemniczy obiekt!

Siedziała za Trumpem, gdy padły strzały. Wszyscy rzucili się na ziemię, a ona zrobiła TO!

W styczniu ubiegłego roku opisywaliśmy szczegółowo kipiącą od luksusu rezydencję Putina we Wałdaju, gdzie miał wówczas - podobno siłą - przetrzymywać Alinę Kabajewą (40 l.), nieformalną pierwszą damę Rosji, oraz czwórkę ich wspólnych dzieci. Miał ich tam zamknąć ze względów bezpieczeństwa, a samemu dalej toczyć wojnę w Ukrainie. A pisaliśmy o tym między innymi dlatego, że niezależny rosyjski serwis Agentstwo, powołując się na sygnały od mieszkańców okolic, poinformował, że we wsi nad jeziorem Wałdaj w obwodzie nowogrodzkim w Rosji, zaledwie parę kilometrów od okazałej rezydencji rosyjskiego prezydenta, rozmieszczono system przeciwlotniczy, prawdopodobnie Pancyr-S.

Po mediach społecznościowych krążyło wtedy zdjęcie, jakie portalowi przesłał jeden z mieszkańców wsi Jaszczerowo. Dodatkowo inni mieszkańcy okolic potwierdzali, że działa tam obrona przeciwlotnicza, mimo że w pobliżu nie ma obiektów, które takiej obrony mogłyby potrzebować. Jeden z rozmówców portalu powiedział, że koło systemu dyżuruje stale trzyosobowa załoga. We wtorek, 16 lipca, pojawiły się kolejne doniesienia o kolejnych dziwnych obiektach zlokalizowanych przy "pałacu" Putina. Tym razem przekazało je Radio Liberty. "W marcu 2024 roku w pobliżu rezydencji Putina we Wałdaju zainstalowano wieżę z systemem przeciwlotniczym Pancyr-S1. System obrony powietrznej jest widoczny z powietrza - już teraz można go obejrzeć na mapach Google. Jest zainstalowany na wyspie położonej 3,7 km od rezydencji Putina. Dziennikarze poznali datę umieszczenia instalacji przeciwlotniczej dzięki archiwalnym zdjęciom satelitarnym z wiosny 2024 roku" - przekazała Nexta.

Zdjęcia, o których mowa, są datowane na 6 maja tego roku. "Na zdjęciach widać też niezidentyfikowaną technologię zainstalowaną na miejscu zdarzenia; dziennikarz Radia Liberty spekuluje, że mogą to być rakiety dalekiego zasięgu" - czytamy z kolei w amerykańskim "Newsweeku". Systemy Pancyr to systemy obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, zazwyczaj wykorzystywane do niszczenia samolotów lub śmigłowców, pocisków i dronów.

Nie wiadomo, kto w tej chwili przebywa w rezydencji. Wiadomo za to, co się w niej znajduje. Na jej terenie można znaleźć między innymi prywatny salon piękności, nazywany "świątynią ascezy Putina", wanny z hydromasażem, 25-metrowy basen, sauny, łaźnię turecką i salon masażu tajskiego. Jest tam także prywatne kino, kręgielnia, restauracja, sala bilardowa i małe kasyno. Wokół domu można natomiast znaleźć stajnie, pole golfowe, korty i pole do minigolfa.

