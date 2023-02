Szokujące prognozy na temat Turcji! "100 tysięcy ofiar, największa katastrofa od 500 lat"

Zgwałcili 15-latkę w szkole? "Trzech przygwoździło ją do ziemi, jeden zaatakował"

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii zaszokowało świat. Ogromna ilość zniszczeń i ofiar została odnotowana zwłaszcza w Turcji. Na razie bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 35 tysięcy. To już niewyobrażalna liczba. Ale tak naprawdę może być o wiele, wiele gorzej - uważa sławny turecki geofizyk. Profesor Ovgun Ahmet Ercan udzielił wywiadu niemieckiemu tygodnikowi Spiegel. Określił w nim trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii jako największy kataklizm ostatnich pięciuset lat! Ostrzegł, że finalnie liczba ofiar śmiertelnych katastrofy w Turcji i Syrii może przekroczyć sto tysięcy. Profesor Ovgun Ahmet Ercan obliczył, że pod gruzami znalazło się około dwustu tysięcy ludzi. Wielu z nich nie uda się na czas odnaleźć... Jak podkreślił naukowiec, katastrofa objęła dziewięć prowincji zamieszkałych przez 13 milionów ludzi. "Mówimy więc o regionie, który ma więcej mieszkańców niż Grecja. Według moich obliczeń zasypanych zostało około 200 tys. osób. A ponieważ korzystam tylko z oficjalnych danych, które są dostępne w tej chwili, to ostatecznie mogą to być nawet ostrożne szacunki" - powiedział profesor.

Kataklizm w Turcji i w Syrii! Pierwszy wstrząs miał siłę 7,8 stopnia w skali Richtera

Kiedy pierwszy raz zatrzęsła się ziemia, nie spodziewający się niczego złego ludzie spali w swoich domach. W południowo wschodniej Turcji i północnej Syrii była godzina 4:17, w Polsce 2:17 w nocy z 5 na 6 lutego. Nagle wszystko zaczęło się trząść, budynki pękały i zamieniały się w gruzy. Większość ofiar zginęła we śnie. Ci, którzy obudzili się, usiłowali uciekać. "Biegłem korytarzem, by się ratować, zaczęły pękać ściany" – mówi będący świadkiem trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii mieszkaniec Diyarbakir w Turcji dla France TV Info. Pierwszy wstrząs miał siłę 7,8 stopnia w skali Richtera - był większy niż ten, który wywołał podziemny test jądrowy przeprowadzony przez USA na wyspie Amchitka, bo test ten spowodował trzęsienie ziemi o sile 7 stopni. Epicentrum znajdowało się na głębokości 18 kilometrów, w odległości około 30 kilometrów od tureckiego miasta Gaziantep liczącego milion mieszkańców. Potem były jeszcze dwa nieco słabsze trzęsienia oraz wiele wstrząsów wtórnych.

Kahraman MarashTurkish seismologist Ovgun Ahmet Ercan told The Economist that more than 180K people could be trapped under the rubble, and almost all of them are at risk of death. pic.twitter.com/gDakSfraSb— ДражаМ (@DrazaM33) February 8, 2023

