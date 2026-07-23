Szokujące sceny w popularnym centrum handlowym. Napastnik ranił nożem i podpalił kobietę!

Atak w samym środku dnia

Do dramatu doszło w czwartek, 23 lipca, około godziny 10:15 w centrum handlowym Milaneo, które o tej porze było pełne klientów - informuje portal tag24.de. Według ustaleń policji kobieta i mężczyzna przebywali tam razem. Nagle 54‑latek miał wyciągnąć nóż i zaatakować 47‑latkę, zadając jej poważne rany.

To jednak nie koniec koszmaru. Jak przekazała policja, napastnik podpalił ranną kobietę, powodując kolejne, rozległe obrażenia. Ofiara w stanie krytycznym została przewieziona na oddział intensywnej terapii.

Gigantyczna akcja służb. Milaneo odcięte od świata

Po ataku centrum handlowe zostało natychmiast zamknięte i odgrodzone, a na miejsce skierowano ogromne siły policji.

W powietrzu pojawił się policyjny śmigłowiec, który wspierał pościg za sprawcą. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady wewnątrz galerii, co wymagało całkowitej blokady obiektu.

Służby podkreślają, że sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna, a świadkowie – jak relacjonują lokalne media – byli w szoku po tym, co zobaczyli.

Zatrzymanie po dwóch godzinach

Napastnik zdołał uciec z miejsca zdarzenia, ale jego wolność nie trwała długo. Około godziny 12:10 policjanci zatrzymali 54‑letniego Niemca na Bockelstraße, kilka kilometrów od centrum handlowego.

Mężczyzna trafił do aresztu i – jak informują służby – zostanie doprowadzony przed sąd w piątek.

Śledczy potwierdzili, że napastnik i ofiara znali się prywatnie, choć na razie nie ujawniono charakteru ich relacji. Nie wiadomo również, czy kobieta była w Milaneo jako klientka, czy pracownica.

Stuttgart w szoku. Policja bada motyw

Niemieckie media podkreślają, że to jeden z najbardziej brutalnych ataków w regionie w ostatnich latach. Policja wciąż ustala motyw działania sprawcy i okoliczności poprzedzające tragedię.

Służby apelują do świadków o kontakt, a mieszkańcy Stuttgartu nie kryją przerażenia skalą przemocy w miejscu, które na co dzień kojarzy się z zakupami i spokojem.

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