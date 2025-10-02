Szykowany jest atak na Polskę pod fałszywą flagą? Są ostrzeżenia

Rosja twierdzi, że Ukraina przygotowuje atak na polską infrastrukturę krytyczną, a ISW pisze, że to Rosja chce atakować

Amerykański think tank Institute for the Study of War (ISW) odpowiada na pełen oskarżeń komunikat, który 30 września pojawił się na stronach internetowych rosyjskiego wywiadu zagranicznego (SWR). Rosjanie pisali tam nie tylko, że według nich to Ukraina stoi za wydarzeniami z ubiegłego miesiąca, kiedy to przestrzeń powietrzną na Polski i Rumunii naruszały drony, ale też szykuje poważniejszą prowokację i to przy wsparciu służb polskich. SWR twierdził, iż "reżim w Kijowie, po zorganizowanych prowokacjach dronów w przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii, kontynuuje próby wciągnięcia europejskich państw NATO do zbrojnej konfrontacji z Moskwą". "Tym razem fabuła koncentruje się na rozmieszczeniu na terytorium Polski grupy dywersyjno-rozpoznawczej (SRG), rzekomo składającej się z rosyjskich i białoruskich funkcjonariuszy sił specjalnych. (...) Niewykluczone, że zorganizowana operacja obejmie symulowany atak na infrastrukturę krytyczną w Polsce, aby wzniecić oburzenie społeczne. Cel prowokacji jest oczywisty: zademonstrować społeczności międzynarodowej, że Moskwa przyspiesza eskalację. Kijów ma nadzieję sprowokować państwa europejskie do udzielenia Rosji jak najostrzejszej odpowiedzi, najlepiej militarnej. W obliczu nieuchronnej porażki reżim Zełenskiego jest gotowy, pod przykrywką Europejczyków, uciec się do wszelkich niezbędnych środków, nawet za cenę wywołania „wielkiej wojny”" - głosi komunikat na stronie SWR. Odpowiedź na ten tekst nadeszła ze strony amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War (ISW).

ISW: ​​"Rosja prawdopodobnie ustala warunki informacyjne, aby móc obwinić Ukrainę o każdy z opisanych ataków"

ISW odpowiada na komunikat SWR, że to wcale nie Ukraina szykuje prowokację na terenie Polski, ale Rosja i to Rosja chce zrzucić winę na Ukrainę, a nie Ukraina na Rosję. "Rosja i Białoruś mogą przeprowadzać operacje sabotażowe sił specjalnych przeciwko polskiej infrastrukturze krytycznej oraz ataki dronów, obwiniając Ukrainę" - ostrzegają analitycy ISW. Oskarżenia ISW whink tank nazywa bezpodstawnymi. "ISW ocenia, że ​​Rosja prawdopodobnie ustala warunki informacyjne, aby móc obwinić Ukrainę o każdy z opisanych ataków, które sama może przeprowadzić przeciwko Polsce lub innym państwom NATO. Rosja również oskarżyła Ukrainę 26 września o przygotowywanie się do przeprowadzenia ataków dronów pod fałszywą flagą na Polskę i Rumunię w celu wywołania wojny z Rosją, pomimo faktu, że polscy i rumuńscy urzędnicy przypisywali Rosji kilka wtargnięć dronów na ich przestrzeń powietrzną we wrześniu. ISW będzie nadal monitorować sytuację" - czytamy w kolejnym niepokojącym dla nas komunikacie.

WARNING: Russia and Belarus may conduct special forces sabotage operations against Polish critical infrastructure and drone incursions and blame Ukraine.Russia’s Foreign Intelligence Service (SVR) on September 30 baselessly accused Ukraine of preparing to conduct a false flag… pic.twitter.com/06UVj0IQXZ— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 30, 2025

❗️ The Foreign Intelligence Service of the Russian Federation:💬 The Press Bureau of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation reports that, according to information received by the Russian Foreign Intelligence Service, the Kiev regime, following its organized… pic.twitter.com/xrJFdBLNdt— Russia in Israel (@israel_mid_ru) October 1, 2025