Ta gwiazda usunęła tatuaż na twarzy! "Obudziła się z nim po imprezie"

Lottie Moss obudziła się po imprezie ze wstydliwym tatuażem na twarzy! Teraz podjęła ważną decyzję

Lottie Moss to siostra sławnej modelki Kate Moss. Jest równie piękna i równie szalona na imprezach. Półtora roku temu mocno się to na niej zemściło... Młoda gwiazdka wyszła z odwyku i znów wpadła w wir imprezowania. Efekty? Obudziła się po imprezie z... tatuażem na twarzy. Znajomi wytatuowali na policzku pijanej w sztok Lottie Moss słowo "Lover". Oznacza ono w języku angielskim kochanka lub kochankę. "Muszę nauczyć się go kochać" - mówiła do swoich obserwatorów skacowana Lottie o nowym tatuażu na twarzy. Po półtora roku chyba już wytrzeźwiała, bo jak donosi Daily Mail, poszła do gabinetu, w którym specjaliści usuwają tatuaże. Wygląda na to, że już po wszystkim... Lottie pozbyła się napisu "Lover" i ma nauczkę na resztę życia.

Kim jest Lottie Moss? "Jestem DUMNA z bycia na tej platformie i całkowicie się rozbiorę, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie"

Lottie Moss (26 l.) to przyrodnia siostra sławnej top modelki Kate Moss (50 l.). W przeciwieństwie do Kate, Lottie nie robi kariery na światowych wybiegach u najlepszych projektantów. Zarabia na życie sprzedawaniem swoich nagich zdjęć w internecie i nie raz już mówiła, że w ogóle się tego nie wstydzi, a w dodatku zarobki są rewelacyjne. "Odblokuj dostęp, by zobaczyć moje piersi pupę i całe ciało całe mokre i namydlone" - głosiła jej pierwsza reklama... "Jej kariera sięgnęła dna" - komentowali specjaliści z branży mody w "The Sun". Lottie Moss odpowiadała w mediach społecznościowych: "Jestem DUMNA z bycia na tej platformie i całkowicie się rozbiorę, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie".

Lottie Moss shows off results of face tattoo removal after 'drunken mistake'https://t.co/OoGyDOgBHz pic.twitter.com/VwsupzFBYE— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 19, 2024

Lottie Moss finally gets her face tattoo removed after spontaneously getting the word 'Lover' inked below her eye on drunken night out in Bali https://t.co/43IRV6mpWH pic.twitter.com/ftidgscja6— Daily Mail Online (@MailOnline) June 13, 2024

