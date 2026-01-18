Tajemnicze blizny na głowie księcia! Zauważono je u papieża

Książę Albert z Monako z niepokojącymi obrażeniami na głowie podczas wizyty u papieża Leona XIV

Książę Monako po dłuższej przerwie znów stał się obiektem plotek! Kilka lat temu media aż huczały od pogłosek o rzekomym kryzysie małżeńskim księżnej Charlene i Alberta II. Para jednak nie rozwiodła się, dziś pojawiają się razem na różnych uroczystościach w towarzystwie dzieci. Teraz książę zjawił się w Watykanie z wyraźną blizną na policzku i widocznymi obrażeniami na skórze głowy. Pałac Książęcy wyjaśnił, skąd wzięły się te ślady. Są powody do niepokoju? W piątkowym komunikacie przedstawiciele księstwa Monako wyjaśnili, że Albert II przeszedł wcześniej pewien zabieg, który był wynikiem rutynowej kontroli dermatologicznej i dotyczył łagodnych zmian. "W ramach regularnej kontroli dermatologicznej Jego Najjaśniejsza Wysokość książę Albert II przeszedł zaplanowany, krótki zabieg medyczny skóry głowy i twarzy w celu leczenia łagodnej zmiany. Zabieg wymagał założenia kilku szwów. Harmonogram oficjalnych obowiązków księcia pozostaje bez zmian" - poinformował pałac.

Stan zdrowia rodziny książęcej od kilku lat budzi zainteresowanie. Wcześniej plotkowano o księżnej Charlene

Albert II spotykał się wcześniej zarówno z papieżem Franciszkiem (w 2016 i 2022 roku), jak i z Benedyktem XVI w 2013 roku. Z Leonem XIV miał już okazję rozmawiać w maju ubiegłego roku, podczas jego inauguracyjnej mszy pontyfikatu. Książę Monako, jako katolicki władca, regularnie uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach watykańskich. Podczas sobotniej audiencji pojawił się w klasycznym granatowym garniturze, a towarzyszyła mu żona, księżna Charlene. Stan zdrowia rodziny książęcej od kilku lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. Sama księżna Charlene, była pływaczka olimpijska, w 2021 roku zmuszona była ograniczyć działalność publiczną z powodu poważnej infekcji laryngologicznej, choć plotkowano o innych powodach wyjazdu z Monako do rodzinnego RPA i pozostawania tam przez jakiś czas. W późniejszych wywiadach książę Albert podkreślał, że jego żona stopniowo wraca do aktywnego życia publicznego.

Prince Albert seen with large scar on cheek as he meets Pope - hours after Palace of Monaco announced he had procedure on scalp and face https://t.co/CjLQZY60By— Daily Mail (@DailyMail) January 17, 2026

