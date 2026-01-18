Swiatłana Cichanouska zamieszka w Warszawie. "Ze względów bezpieczeństwa"

AFP: Swiatłana Cichanouska planuje przenieść się z Litwy do Warszawy. Powodem względy bezpieczeństwa

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wraz z częścią swojego zespołu zamierza opuścić Litwę i przenieść się do Warszawy. Informację podała w sobotę agencja AFP, powołując się na źródła z otoczenia Cichanouskiej. Nie podano dokładnego terminu przeprowadzki. Decyzja ma być podyktowana bliżej niesprecyzowanymi względami bezpieczeństwa. Jak przekazał współpracownik opozycjonistki Dzianis Kuczynski, Cichanouscy obawiają się zagrożeń wynikających z ich działalności przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Mąż Swiatłany Cichanouskiej, Siarhiej Cichanouski, który został zwolniony z białoruskiego więzienia w ubiegłym roku, przebywa obecnie wraz z dziećmi w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był przez lata jednym z najbardziej rozpoznawalnych więźniów politycznych na Białorusi.

Radio Swoboda podaje, że decyzja ma związek z obniżeniem poziomu ochrony zapewnianej Cichanouskiej na Litwie

We wtorek Cichanouska gościła w Belwederze, gdzie spotkała się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim oraz przedstawicielami społeczności białoruskiej w Polsce. Wizyta miała charakter oficjalny i dotyczyła sytuacji białoruskiej diaspory i działań na rzecz politycznych przemian na Białorusi. O możliwej przeprowadzce do Warszawy informowało już w grudniu Radio Swoboda. Według tych doniesień decyzja miała związek z obniżeniem poziomu ochrony zapewnianej Cichanouskiej na Litwie. Ochronę liderki opozycji przejęło litewskie Biuro Policji Kryminalnej; wcześniej odpowiadała za nią Państwowa Służba Ochrony. Swiatłana Cichanouska mieszka w Wilnie od sierpnia 2020 roku. Wyjechała tam po wyborach prezydenckich na Białorusi z 2020 roku, które według Alaksandra Łukaszenki wygrał on sam, a według opozycji właśnie Cichanouska.

