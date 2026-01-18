Kilkanaście tysięcy ofiar w Iranie? Szokujący raport lekarzy

Sunday Times powołując się na źródła medyczne w Iranie podaje, że zginęło tam 16,5 tys. demonstrantów, a 330 tys. zostało rannych

Stany Zjednoczone wbrew obawom nadal nie zaatakowały Iranu. Donald Trump obwieścił, że władze w Teheranie przestały zabijać demonstrantów i w związku z tym na razie wstrzymał się z interwencją militarną. Tymczasem trwają spekulacje na temat skutków rozruchów, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy trwały w wielu miastach Iranu. Poprzednie szacunki mówiły o kilkuset, potem o kilku tysiącach ofiar. Liczby te podawały organizacje z siedzibami w USA czy Norwegii. Teraz podano wyjątkowo pesymistyczne dane. Nawet 16,5 tysiąca osób mogło zginąć podczas niedawnych protestów antyrządowych w Iranie, a 330 tysięcy odnieść obrażenia - pisze Sunday Times. Dane te według tego źródła napływają z ośmiu głównych szpitali i 16 oddziałów ratunkowych. Jak dodają dziennikarze, w zamieszaniu atakowani byli nawet cywile, którzy nie angażowali się w demonstracje.

"Tym razem używają broni wojskowej, a to, co widzimy, to rany postrzałowe i odłamkowe w głowie, szyi i klatce piersiowej"

„To zupełnie nowy poziom brutalności” – powiedział cytowany przez Sunday Times profesor Amir Parasta, irańsko-niemiecki chirurg okulista. „[W 2022 roku] używali gumowych kul i pistoletów na śrut, wybijając oczy. Tym razem używają broni wojskowej, a to, co widzimy, to rany postrzałowe i odłamkowe w głowie, szyi i klatce piersiowej. Rozmawiałem z dziesiątkami lekarzy na miejscu i są naprawdę zszokowani i płaczą. To chirurdzy, którzy widzieli wojnę. To ludobójstwo pod osłoną cyfrowej ciemności. Mówili, że będą nas zabijać, dopóki to się nie skończy, i właśnie to robią” – dodał medyk, nawiązując do tego, że w związku z demonstracjami 8 stycznia władze wprowadziły niemal całkowitą blokadę internetu i trwała ona ponad osiem dni. Tymczasem przywódca ajatollahów Ali Chamenei za "tysiące ofiar" obwinił Stany Zjednoczone. Według niego to Amerykanie odpowiadają za wzniecenie w Iranie rozruchów. Donald Trump bynajmniej nie zakończył tematu Iranu. Stwierdził w sobotę, że "czas poszukać nowych władz w Iranie", a najlepszą decyzją, jaką w ciągu 35 lat rządów podjął Chamenei, było odwołanie egzekucji 800 uczestników antyrządowych protestów w odpowiedzi na amerykańskie groźby.

ON THE BRINK: Iran imposed a nationwide internet blackout as anti-regime protests enter their second week, restricting communication as the reported death toll reaches 44.Earlier, President Trump warned that if the regime begins killing people, “they will be hit very hard.” pic.twitter.com/pWHZeKYTIh— Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

