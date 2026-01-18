Kilkanaście tysięcy ofiar w Iranie? Szokujący raport lekarzy

Sunday Times powołując się na źródła medyczne w Iranie podaje, że zginęło tam 16,5 tys. demonstrantów, a 330 tys. zostało rannych
Stany Zjednoczone wbrew obawom nadal nie zaatakowały Iranu. Donald Trump obwieścił, że władze w Teheranie przestały zabijać demonstrantów i w związku z tym na razie wstrzymał się z interwencją militarną. Tymczasem trwają spekulacje na temat skutków rozruchów, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy trwały w wielu miastach Iranu. Poprzednie szacunki mówiły o kilkuset, potem o kilku tysiącach ofiar. Liczby te podawały organizacje z siedzibami w USA czy Norwegii. Teraz podano wyjątkowo pesymistyczne dane. Nawet 16,5 tysiąca osób mogło zginąć podczas niedawnych protestów antyrządowych w Iranie, a 330 tysięcy odnieść obrażenia - pisze Sunday Times. Dane te według tego źródła napływają z ośmiu głównych szpitali i 16 oddziałów ratunkowych. Jak dodają dziennikarze, w zamieszaniu atakowani byli nawet cywile, którzy nie angażowali się w demonstracje.
"Tym razem używają broni wojskowej, a to, co widzimy, to rany postrzałowe i odłamkowe w głowie, szyi i klatce piersiowej"
„To zupełnie nowy poziom brutalności” – powiedział cytowany przez Sunday Times profesor Amir Parasta, irańsko-niemiecki chirurg okulista. „[W 2022 roku] używali gumowych kul i pistoletów na śrut, wybijając oczy. Tym razem używają broni wojskowej, a to, co widzimy, to rany postrzałowe i odłamkowe w głowie, szyi i klatce piersiowej. Rozmawiałem z dziesiątkami lekarzy na miejscu i są naprawdę zszokowani i płaczą. To chirurdzy, którzy widzieli wojnę. To ludobójstwo pod osłoną cyfrowej ciemności. Mówili, że będą nas zabijać, dopóki to się nie skończy, i właśnie to robią” – dodał medyk, nawiązując do tego, że w związku z demonstracjami 8 stycznia władze wprowadziły niemal całkowitą blokadę internetu i trwała ona ponad osiem dni. Tymczasem przywódca ajatollahów Ali Chamenei za "tysiące ofiar" obwinił Stany Zjednoczone. Według niego to Amerykanie odpowiadają za wzniecenie w Iranie rozruchów. Donald Trump bynajmniej nie zakończył tematu Iranu. Stwierdził w sobotę, że "czas poszukać nowych władz w Iranie", a najlepszą decyzją, jaką w ciągu 35 lat rządów podjął Chamenei, było odwołanie egzekucji 800 uczestników antyrządowych protestów w odpowiedzi na amerykańskie groźby.