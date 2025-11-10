Putin znów wzbudza spekulacje. Nagranie ujawnia niepokojący szczegół. Chodzi o jego dłoń

Od wielu lat w mediach pojawiają się doniesienia o problemach zdrowotnych Putina. We wrześniu 2023 roku informowano, że prezydent Rosji zmaga się z rakiem trzustki, chorobami przewodu pokarmowego i tarczycy, a niezależne źródła sugerowały przerzuty do mózgu i chorobę Parkinsona. Jak pisano wówczas, problemy zdrowotne miały być jednym z powodów decyzji Putina o rozpoczęciu wojny na Ukrainie. W połowie 2023 roku pojawiły się także doniesienia o załamaniu nerwowym przywódcy: miał zostać znaleziony półnagim, w samej koszulce, siedzącym na podłodze i szlochającym, obok podartej pieluchy, których podobno używa od jakiegoś czasu. Media informowały również, że miał przeżywać lęki i paranoję, reagując nagłym alarmem na rzekome postacie w lustrze.

Ostatnio uwagę obserwatorów zwróciło spotkanie Putina z przedstawicielką ruchu „Zdrowa Ojczyzna” Jekateriną Leszczyńską w sprawie zakazu sprzedaży e-papierosów w Rosji. Choć rozmowa dotyczyła kwestii zdrowotnych i edukacyjnych, internauci skupili się na szczegółach jego wyglądu. Jak podaje O2.pl, uwagę przykuwała przede wszystkim prawa dłoń Putina – nabrzmiała, z wyraźnymi żyłami, a sam dyktator nerwowo przebierał palcami.

Obserwatorzy interpretują zachowanie Putina jako oznakę poważnych problemów zdrowotnych i fizycznych ograniczeń.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprost stwierdził w marcu 2025 roku: „Putin wkrótce umrze i to jest fakt”. Tymczasem świat wciąż uważnie śledzi każdy ruch rosyjskiego przywódcy, a nagrania z jego rąk i zachowania wywołują kolejne spekulacje. Czy tajemnicze dłonie Putina są jedynie wynikiem naturalnych schorzeń, czy sygnałem poważnego kryzysu zdrowotnego? To pytanie, które dziś zadaje sobie wiele osób.