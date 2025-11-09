Tajemnicze rozbłyski na Księżycu. Są pierwsze domysły

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-09 8:59

Dwa tajemnicze rozbłyski na Księżycu! Co to było? Jedni myślą, że to kosmici, drudzy mają o wiele mniej ekscytujące wyjaśnienie. Japoński astronom Daichi Fujii cytowany przez "The New York Times" uchwycił pierwszy błysk na powierzchni naszego satelity 30 października w pobliżu krateru Gassendi. Krótko potem pojawił się kolejny. Właśnie to jest rzadkością - dwa tak szybko następujące po sobie rozbłyski na Księżycu.

Księżyc Bobra nad Szczeci.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pełnia księżyca dominująco zajmuje centralną część nieba, przedstawioną w odcieniu głębokiego granatu. Powierzchnia księżyca jest szczegółowo widoczna, z licznymi kraterami i nierównościami, które nadają jej chropowaty, trójwymiarowy wygląd. Poniżej rozpościera się panorama miejska z licznymi wieżowcami i budynkami, z których większość ma zapalone światła. Horyzont miasta jest usiany drobnymi, świecącymi punktami, a na pierwszym planie widoczne są ciemne sylwetki drzew i zieleni.

Tajemnicze rozbłyski na Księżycu. Przybysze z kosmosu czy zwykłe meteory?

Co to takiego?! Na powierzchni Księżyca zaobserwowano dwa tajemnicze błyski i teraz ludzkość debatuje nad nimi. Jedni na platformie X czy na TikToku, inni, ci lepiej poinformowani, na łamach "The New York Times" i Space.com. Błyski to nie żadne fake newsy, bo uchwycił je choćby astronom Daichi Fujii z Muzeum Miejskiego Hiratsuka w Japonii. Miało to miejsce jeszcze 30 października. Duży, jasny punkt rozświetlił powierzchnię Księżyca, a potem zniknął i zaledwie dwa dni później, 1 listopada, zaobserwowano kolejny. Nie brzmi to szczególnie sensacyjnie, ale według astronomów dwa takie błyski w tak krótkim odstępie czasu to rzadkie zjawisko. Czyżby jakieś zielone ludziki? Zdaniem japońskiego uczonego niestety nic z tych rzeczy! Według niego to najprawdopodobniej efekt pojawienia się roju meteorów zwanych Taurydami, które można obserwować ma niebie co roku pod koniec października i na początku listopada.

„Za pomocą mojego teleskopu zazwyczaj wykrywam jeden błysk uderzeniowy co kilkadziesiąt godzin obserwacji”

„Za pomocą mojego 20-centymetrowego teleskopu zazwyczaj wykrywam jeden błysk uderzeniowy co kilkadziesiąt godzin obserwacji” – powiedział Daichi Fujii  portalowi Space.com. „Ponieważ cienki sierp Księżyca jest widoczny tylko przez chwilę i często nisko na niebie, gdzie często występują cienkie chmury, obserwuję zaledwie kilkadziesiąt błysków rocznie”. Właśnie dlatego takie rozbłyski, kiedy występują jeden po drugi, to ciekawe i zastanawiające zjawisko. Jak powiedział Fujii dla „The New York Times”, meteory według jego obliczeń uderzyły w Księżyc, poruszając się z prędkością blisko 96 000 km/h.

