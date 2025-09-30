Kosmici zbliżają się do Ziemi? Obiekt Atlas zdumiał naukowców

To nie żart, tylko prawdziwa teoria części naukowców! Tajemniczy obiekt 3I/ATLAS, który zbliża się do Ziemi, to najprawdopodobniej tylko kometa, ale wcale nie jest to takie oczywiste. Kolejni badacze twierdzą, że wielki obiekt mógł zostać stworzony przez przedstawicieli obcej cywilizacji. Jednocześnie zapewniają, ze nic nie wskazuje na to, by 3I/ATLAS miał na przykład zderzyć się z naszą planetą. Co wiadomo obecnie o tajemniczym kosmicznym zjawisku?

Kometa 3I/ATLAS

Autor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA), Abaca Press/ Forum

Astrofizyk z Harvardu uważa, że twór obcej cywilizacji może zbliżać się do Ziemi. Ale może to być też zwykła kometa

Zwykła kometa, a może statek kosmitów lub twór obcej cywilizacji sterowany sztuczną inteligencją? Świat nauki pochyla się nad odkrytym 1 lipca obiektem 3I/ATLAS, zbliżającym się do Ziemi i pochodzącym spoza Układu Słonecznego. O dziwo, nawet poważani naukowcy biorą pod uwagę pozornie spiskowe teorie na temat natury tego zjawiska.

"Kometa 3I/ATLAS nie stanowi zagrożenia dla Ziemi i pozostanie daleko. Jej najbliższa odległość do naszej planety wyniesie (...) około 270 milionów kilometrów. 3I/ATLAS osiągnie punkt najbliższy Słońcu około 30 października 2025 roku, w odległości około(...) 210 milionów kilometrów)" - czytamy na oficjalnej stronie NASA. Nie ma tam ani słowa o kosmitach, ale pewien astrofizyk z Harvardu mówi otwarcie o możliwości ich związku z obiektem. Dr Avi Loeb twierdzi, iż pewne cechy 3I/ATLAS wskazują na to, że prawdopodobieństwo bycia czyimś sztucznym tworem istnieje i wcale nie można go określić mianem symbolicznego, tylko umiarkowanego.

„Hipoteza, o której mowa, głosi, że [31/ATLAS] jest artefaktem technologicznym, a ponadto posiada aktywną inteligencję"

„Hipoteza, o której mowa, głosi, że [31/ATLAS] jest artefaktem technologicznym, a ponadto posiada aktywną inteligencję. Jeśli tak jest, to wynikają z tego dwie możliwości” – napisali dr Loeb, Adam Drowl i Adam Hibberd w swoim tekście na temat obiektu. „Pierwsza jest taka, że jego intencje są całkowicie nieszkodliwe, a druga, że są złośliwe”. Naukowcy ci twierdzą, że może to być statek kosmiczny, wskazując na jego przyspieszenie niegrawitacyjne i nietypowe zbliżanie się do Wenus, Marsa i Jowisza. Przyspieszenie niegrawitacyjne (ang. non-gravitational acceleration) to każde przyspieszenie ciała w przestrzeni kosmicznej, które nie jest spowodowane grawitacją innych obiektów.

