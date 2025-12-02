Tajemnicze rozmowy Putina z wysłannikami Trumpa na Kremlu. Czy to przełom w sprawie wojny w Ukrainie?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-02 22:55

Spotkanie Władimira Putina z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w Moskwie wywołało falę spekulacji. Jak poinformowało biuro prasowe Kremla, rozmowy trwały niemal pięć godzin. Po spotkaniu Witkoff udał się do amerykańskiej ambasady w Moskwie, co dodatkowo podsyciło zainteresowanie mediów. Czy to początek tajnej misji dyplomatycznej mającej na celu zakończenie wojny w Ukrainie?

Życzenia dla Putina od polskiej partii wywołały burzę! My, Polacy z okazji pańskich urodzin życzymy dużo zdrowia

i

Autor: AKPA

Putin rozmawiał z wysłannikami Trumpa o wojnie w Ukrainie? Kreml potwierdza

Według agencji RIA, w rozmowach oprócz Putina uczestniczyli jego doradcy: Jurij Uszakow i Kiriłł Dmitrijew. Dmitrijew po zakończeniu spotkania określił je jako „produktywne”. Treść rozmów pozostaje jednak owiana tajemnicą.

Wcześniej portal Axios informował, że po spotkaniu z Putinem wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu, do spotkania ma dojść w środę, a media ukraińskie spekulują, że miejscem spotkania będzie Bruksela.

Spotkanie wysłanników Trumpa z Putinem, a następnie planowane spotkanie z Zełenskim, rodzą pytania o rolę prezydenta USA w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu w Ukrainie

Polecany artykuł:

Putin przyjmie człowieka Trumpa na Kremlu. Wcześniej konsultuje się z Chinami
OLAĆ PUTINA! ROSJI NIENAWIDZĘ! POLACY NIE BOJĄ SIĘ ROSYJSKICH PROWOKACJI! - KOMENTERY  

Źródła milczą, spekulacje rosną. Co dalej z wojną na Ukrainie?

Zarówno Kreml, jak i otoczenie Trumpa nie ujawniają szczegółów rozmów. To rodzi pole do spekulacji i domysłów. Jedno jest pewne – spotkanie w Moskwie wywołało duże poruszenie na arenie międzynarodowej. Świat z uwagą śledzi rozwój sytuacji. Planowane spotkanie wysłanników Trumpa z Zełenskim może przynieść więcej informacji na temat celu i zakresu rozmów w Moskwie. Czy to początek nowego rozdziału w konflikcie ukraińskim?

Polecany artykuł:

Atak Rosji na Ukrainę: ponad 160 dronów i trzy rakiety
Rakiety Putina zabiły 2-latkę w ramionach mamy! Zdjęcia z pogrzebu ściskają za serce
13 zdjęć
Wojna na Ukrainie to nie pierwszy haniebny wyczyn Putina. Wcześniej zdarzyło się to... Tysiące osób zginęło
Pytanie 1 z 10
Rosja czynnie zaangażowała się we wsparcie jednej ze stron konfliktu w czasie wojny o Górski Karabach. Między innymi przekazała dostawy broni warte prawie miliard dolarów:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN