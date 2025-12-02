Tajemnicze rozmowy Putina z wysłannikami Trumpa na Kremlu. Czy to przełom w sprawie wojny w Ukrainie?

Putin rozmawiał z wysłannikami Trumpa o wojnie w Ukrainie? Kreml potwierdza

Według agencji RIA, w rozmowach oprócz Putina uczestniczyli jego doradcy: Jurij Uszakow i Kiriłł Dmitrijew. Dmitrijew po zakończeniu spotkania określił je jako „produktywne”. Treść rozmów pozostaje jednak owiana tajemnicą.

Wcześniej portal Axios informował, że po spotkaniu z Putinem wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu, do spotkania ma dojść w środę, a media ukraińskie spekulują, że miejscem spotkania będzie Bruksela.

Spotkanie wysłanników Trumpa z Putinem, a następnie planowane spotkanie z Zełenskim, rodzą pytania o rolę prezydenta USA w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu w Ukrainie

Źródła milczą, spekulacje rosną. Co dalej z wojną na Ukrainie?

Zarówno Kreml, jak i otoczenie Trumpa nie ujawniają szczegółów rozmów. To rodzi pole do spekulacji i domysłów. Jedno jest pewne – spotkanie w Moskwie wywołało duże poruszenie na arenie międzynarodowej. Świat z uwagą śledzi rozwój sytuacji. Planowane spotkanie wysłanników Trumpa z Zełenskim może przynieść więcej informacji na temat celu i zakresu rozmów w Moskwie. Czy to początek nowego rozdziału w konflikcie ukraińskim?