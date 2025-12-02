Putin przyjmie człowieka Trumpa na Kremlu. Wcześniej konsultuje się z Chinami

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-02 10:40

Już dziś (2 grudnia) specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa pojawi się w Moskwie, by spotkać się w Władimirem Putinem i rozmawiać na temat planu pokojowego. Wcześniej jednak strona rosyjska konsultowała się z Chinami. Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu spotkał się z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi. W jakim celu?

Trump, Putin i Steve Witkoff

i

Autor: Photo (2)/ Associated Press Donald Trump poinformował w środę, 6 sierpnia, o „bardzo owocnym” spotkaniu swojego wysłannika, Steve'a Witkoffa, z Władimirem Putinem w sprawie wojny w Ukrainie
  • Wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, spotka się z Putinem w Moskwie, aby omówić plan pokojowy dla Ukrainy.
  • W tle wizyty odbywają się spotkania wysokich rangą urzędników Rosji i Chin, budząc obawy o ich wpływ na negocjacje.
  • Pojawiają się spekulacje, że Witkoff może doradzać Rosji, jak rozmawiać z Trumpem, zamiast skupiać się na pokoju. Czy to zaważy na losach Ukrainy?

We wtorek, 2 grudnia, do Moskwy przybędzie specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jeszcze dziś po południu ma się spotkać na Kremlu z Władimirem Putinem, aby rozmawiać z nim na temat amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Tymczasem zaledwie na kilka godzin przed przybyciem Witkoffa do Rosji, sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu spotkał się w Moskwie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi, aby przedyskutować kwestie wojskowe i dotyczące bezpieczeństwa.

Witkoff będzie negocjował czy doradzał?

"Strony będą omawiać sytuację w regionie Azji i Pacyfiku, współpracę w sferze wojskowej i wojskowo-technicznej oraz kontakty między agencjami bezpieczeństwa i służbami specjalnymi" - przekazała wojskowa telewizja Zwiezda. Cytuje ją agencja Reutera. Czy będzie to miało jakiś wpływ na rozmowy amerykańsko-rosyjskie? Tego nie wiadomo. Są natomiast obawy, że Witkoff, zamiast negocjować pokój w Ukrainie, będzie po raz kolejny instruować Rosję, jak rozmawiać z Trumpem. Miał to robić 14 października, podczas rozmowy z doradcą Putina, Jurijem Uszakowem. Steve Witkoff miał powiedzieć wówczas, że ​​osiągnięcie pokoju na Ukrainie będzie wymagało od Rosji przejęcia kontroli nad Donieckiem i potencjalnie odrębnej wymiany terytorialnej. "Powiedział także, że jego zdaniem ustępstwa dotyczące gruntów są konieczne, jednocześnie radząc Uszakowowi, aby pogratulował Trumpowi i przedstawił rozmowy w bardziej optymistycznym tonie" - podawał "Guardian". Zgodnie z tym, co przekazał Bloomberg, z rozmowy wynikało, że Witkoff praktycznie doradza Rosji, jak rozmawiać z Trumpem i jak go traktować.

Macron leci do Chin

To nie koniec spotkań "na szczycie". Do Chin bowiem w środę wybiera się prezydent Francji, Emmanuel Macron. "Jego podróż rozpocznie się od wizyty w Zakazanym Mieście w Pekinie, a następnie Macron dwukrotnie spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - w czwartek w Pekinie, a w piątek w Chengdu, stolicy prowincji Syczuan w południowo-zachodniej części kraju" - przekazuje Reuters.

Putin na każdy miesiąc. Jest twarzą kalendarza. W lutym ćwiczy judo, w czerwcu gra na pianinie
11 zdjęć
OLAĆ PUTINA! ROSJI NIENAWIDZĘ! POLACY NIE BOJĄ SIĘ ROSYJSKICH PROWOKACJI! - KOMENTERY  
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
CHINY
USA