Tak Putin obchodził święta. Dziwne zdjęcie obiegło internet. Nic się tu nie zgadza

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, wśród nich grekokatolicy i staroobrzędowcy, rozpoczęli w sobotę, 7 stycznia, święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu. Przypadają one trzynaście dni po świętach katolickich. Święta trwają między innymi w Rosji, a obchodzi je oczywiście także Władimir Putin. 7 stycznia na oficjalnej stronie Kremla pojawiło się świąteczne przesłanie Putina do rodaków. "To jasne, ukochane święto inspiruje ludzi do dobrych uczynków i aspiracji, służy do potwierdzenia w społeczeństwie takich trwałych wartości duchowych i wskazówek moralnych, jak miłosierdzie, współczucie, dobroć i sprawiedliwość" - mówił do Rosjan dyktator. Dalej było równie ciekawie.

Putin o Cerkwi: "Wpiera naszych żołnierzy w specjalnej operacji wojskowej"

"Z głęboką satysfakcją pragnę odnotować ogromny twórczy wkład Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i innych wyznań chrześcijańskich Rosji w jedność społeczeństwa, zachowanie naszej pamięci historycznej, edukację młodzieży i wzmocnienie instytucji z rodziny. Organizacje kościelne stawiają na pierwszym miejscu utrzymanie pokoju i harmonii międzyetnicznej i międzyreligijnej w naszym kraju, otaczają opieką tych, którzy potrzebują pomocy, wspierają naszych żołnierzy biorących udział w specjalnej operacji wojskowej. Tak wielkie, wieloaspektowe, prawdziwie ascetyczne dzieło zasługuje na najszczerszy szacunek". Tej laurce dla rosyjskiego kościoła towarzyszą zdjęcia, na których widać Putina, biorącego udział w nabożeństwie w moskiewskim Soborze Zwiastowania. I to właśnie te zdjęcia migiem rozprzestrzeniły się po mediach społecznościowych. Nic się bowiem na nich nie zgadza.

Putin zupełnie sam na święta? "Za rok może zniknie"

Putin ponoć wziął udział w nocnej mszy, widać jednak, że za oknem świątyni jest jasno. Zwraca na to uwagę Kevin Rothrock, redaktor naczelny niezależnego portalu Meduza. "Ze strony internetowej Kremla: »Po północy w Boże Narodzenie głowa państwa uczestniczyła w nabożeństwie w Soborze Zwiastowania na Kremlu«. Czy to reflektor w oknie, czy też słońce na ciebie świeci?" - napisał na Twitterze. Czyżby to była kolejna zainscenizowana o wiele wcześniej scenka z udziałem sobowtóra Putina? Anton Heraszczenko z kolei zauważa, że na zdjęciach ze świątecznego nabożeństwa regularnie ubywa ludzi wokół Putina. "Z każdym rokiem coraz mniej osób otacza Putina na nabożeństwie bożonarodzeniowym. Tym razem jest sam. Czy zniknie w przyszłym roku?" - pyta doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych.

From the Kremlin website: "After midnight on Christmas, the head of state attended a service at the Moscow Kremlin's Annunciation Cathedral." Is that a spotlight on the window or doth the Sun shine upon thee? (Still waiting for bloggers to reveal that all the clergy are FSO.) pic.twitter.com/nw9g5xYYYB— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 7, 2023

With each year less and less people are around Putin at Christmas service.This time he is alone. Will he disappear next year? pic.twitter.com/samoQkPTRo— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2023

Sonda Czy znasz kogoś, kto popiera działania Putina? Tak Nie