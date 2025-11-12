Tak wygląda Jude Law jako Władimir Putin w nowym filmie! Podobny?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-12 7:50

Pokazano zwiastun powstającego właśnie filmu fabularnego o Władimirze Putinie. Główną rolę gra Jude Law, znany głównie z komedii romantycznych, ale i z filmu "Młody papież". Czy brytyjski gwiazdor poradził sobie z rolą Putina? Czy jest podobny do rosyjskiego prezydenta? Zobacz galerię zdjęć i oceń sam! Premiera filmu "Mag z Kremla" odbędzie się w styczniu 2026 roku.

Pokazano zwiastun filmu o Putinie "Mag z Kremla". Główną rolę gra Jude Law

Już w styczniu 2026 roku premiera nowego filmu fabularnego o Władimirze Putinie. W główną rolę wciela się brytyjski aktor Jude Law. Wcześniej pokazywano zdjęcia z planu filmowego, teraz został pokazany zwiastun. Film jest adaptacją powieści Giuliano da Empoli o tym samym tytule, reżyseruje Francuz Olivier Assayas. Film opowiada o powstawaniu państwa Putina z perspektywy jego doradcy Wadima Baranowa. Czy Jude Law, znany dotychczas głównie z komedii romantycznych, choć także z filmu "Młody papież", pasuje do nowej roli? W zwiastunie widać, że rzeczywiście dobrze odtworzył mimikę i gesty rosyjskiego prezydenta. "52-letni Law wykazuje uderzające podobieństwo do Putina w pierwszym oficjalnym zwiastunie filmu, który ukazał się we wtorek" - pisze choćby "Daily Mail". 

Jude Law. Błyskotliwa kariera i burzliwe życie miłosne

Jude Law urodził się w 1972 roku w Lewisham. Jako 20-latek w 1992 roku zaczął występować w teatrze. Debiut filmowy Lawa miał miejsce w 1994 roku w dramacie kryminalnym "Shopping". Przełom w jego karierze nastąpił w 1999 roku, kiedy to zagrał Dickiego Greenleafa w thrillerze psychologicznym "Utalentowany pan Ripley". Za tę rolę otrzymał nagrodę BAFTA oraz był nominowany do Złotego Globu i Oscara. Jego wszechstronność aktorska pozwoliła mu wcielić się w różnorodne role, od wampira w horrorze "Mądrość krokodyli" po papieża Piusa XIII w serialu "Młody papież", za którą otrzymał Nagrodę Fondazione Mimmo Rotella na 73. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Był dwukrotnie żonaty i ma sześcioro dzieci z różnymi partnerkami. Jego pierwsze małżeństwo z Sadie Frost, z którą ma trójkę dzieci, zakończyło się rozwodem w 2003 roku. Kolejny związek z aktorką Sienną Miller był naznaczony skandalem, kiedy Law przyznał się do romansu z nianią swoich dzieci. 1 maja 2019 Ju Law poślubił PhillipęCoan, mają jedno dziecko.

