Tak wygląda KOSTNICA Putina?! Ci ludzie zginęli w "niewyjaśniony sposób"

Nie milkną echa śmierci Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, wroga numer jeden Putina, który w weekend umarł w kolonii karnej, w której przebywał. Choć służby rosyjskie twierdzą, że nagle zasłabł i nie udało się go uratować, to niemal cały świat ma pewność, że za śmiercią Nawalnego stoi rosyjski prezydent. To już kolejny, głośny, "przypadkowy" zgon osoby, która w otwarty sposób sprzeciwiała się temu, co robi Putin, lub po prostu mogła mu w jakiś sposób zaszkodzić.