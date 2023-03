i Autor: Canva

Elon Musk ostrzega

Też jesteś za czasowym wstrzymaniem prac nad rozwojem AI? Dla bezpieczeństwa ludzkości

oprac. abe 14:45

W filmie „Ja, robot” (z 2004 r.) tytułowe maszyny napędzane AI (sztuczną inteligencją) w 2035 r. stają się mordercze. Teraz zachwycamy się możliwościami różnych zaawansowanych chatbotów nieco na wyrost, ale już niektórzy dmuchają na zimne. Wzywają do wstrzymania na 6 miesięcy rozwoju systemów AI do czasu, gdy nie upewnimy się, że są one bezpieczne. Dla ludzi. Przypadek, że AI skłoniła człowieka do samobójstwa daje wiele do myślenia.