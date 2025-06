To będzie największy Chrystus na świecie! Będzie można do niego wejść i zobaczyć ruchome serce!

Jak donoszą media w Hiszpanii, statua, która ma liczyć 37 metrów i być tym samym wyższa od Chrystusa Króla w Świebodzinie (33 metry) i od słynnego posągu z Rio de Janeiro (30 metrów bez podstawy) ma stanąć w miejscowości Boadilla del Monte, położonej około 15 km na zachód od Madrytu. Będzie wykonana z betonu zbrojonego, a w środku ma być pusta, tak, aby wierni z całego świata mogli wejść do jej środka. To nie koniec - monumentalny projekt zakłada, że w posągu znajdzie się wewnętrzna kaplica, a w niej duże ruchome serce. Twarz Jezusa ma zostać odwzorowana na podstawie całunu turyńskiego.

Największy Chrystus na świecie? Ma kosztować 15 milionów euro!

Jak przekazuje PAP, projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Czcicieli Serca Jezusowego w Boadilla del Monte, które w tym celu zbiera środki od wiernych. Koszty szacowane są na ponad 15 mln euro. Jak dotąd, w kilka tygodni, udało się zebrać niemal 100 tysięcy euro. Hiszpański dziennik "El Pais" cytuje słowa rzecznika stowarzyszenia, który mówi, że jak dotąd najwięcej datków na budowę statuy pochodzi z Meksyku i z Polski.

A co, jeśli nie uda się zebrać całej sumy?

Twórcy pomysłu dają sobie czas - zgodnie z projektem posąg ma być gotowy do 2030 roku. Asekurują się jednak - jak przekazali, jeśli nie uda się zebrać całej potrzebnej kwoty, datki nie zostaną zwrócone darczyńcom, tylko przekazane na realizację posągu w skromniejszej, dostosowanej do zebranych funduszy formie. Media w Hiszpanii informują, że budowa wielkiego Chrystusa ma być początkiem przekształcania Boadilla del Monte w globalne centrum pielgrzymkowe. To nie będzie pierwsza tego typu budowla w Hiszpanii. PAP przypomina, że w Getafe pod Madrytem na Wzgórzu Aniołów znajduje się dziewięciometrowy pomnik Najświętszego Serca Jezusowego, zbudowany w 1919 r. W Hiszpanii znajduje się także najwyższy krzyż na świecie, który jest częścią monumentalnego mauzoleum w Dolinie Cuelgamuros. Jego wysokość to 150 metrów.